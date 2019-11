17.40 DOKUREIHE

Südamerika – So weit das Auge reicht In der fünfteiligen Dokureihe geht der französische Journalist Alfred de Montesquiou der Frage nach, wie sich der Mensch an extreme Umweltbedingungen anpassen kann. Ausgangspunkt der Reise ist der Amazonas-Regenwald. Bis 18.30, Arte

19.20 DOKUREIHE

Kulturzeit: Der Mauerfall '89 – ungefiltert (1/5) Eine Einladung zum Überprüfen der Erinnerung: Die Kulturzeit-Reihe montiert Originalberichte rund um den Mauerfall von 1989. Bis 20.00, 3sat

20.15 HITCHCOCK

Familiengrab (Family Plot, USA 1976, Alfred Hitchcock) Der letzte Streich des "Master of Suspense": Alfred Hitchcock treibt mit zwei Paaren sein raffiniertes Spiel, noch einmal variiert er ironisch seine Lieblingsthemen. Seinen vorletzten Film, die bitterböse Rückkehr nach London mit Frenzy, gibt es im Anschluss um 22.10 zu sehen. Bis 0.05, Arte

Ob sich Verbrechen lohnt? Karen Black unterzieht in Alfred Hitchcocks letztem Film "Familiengrab" die Beute einer genauen Prüfung, Arte, 20.15 Uhr. Foto: Arte

20.15 HEILKUNDE

Themenmontag: Alternativmedizin Den Kräuterwelten der Alpen und dem Potenzial von Naturheilstoffen widmet sich ORF 3 zum Auftakt seines Themenmontags. Danach begibt sich die Doku Tradition des Heilens um 21.05 auf die Spuren der Volksmedizin, gefolgt um 21.55 von der Doku Geschäftsmodell Selbstheilung – Alternativmedizin auf dem Prüfstand. Um das Geschäft der Wunderheiler geht es schließlich um 22.45 im Talk über Heilung oder Hokuspokus?Bis 23.35, ORF 3

20.15 COMICVERFILMUNG

The Dark Knight Rises (GB/USA 2012, Christopher Nolan) Der britische Regisseur Christopher Nolan dunkelte das Batman-Universum deutlich ab. Mit The Dark Knight führte er seine Trilogie mit Christian Bale in der Hauptrolle konsequent düster zu Ende. Das Ergebnis gilt vollkommen zu Recht als eine der besten Comicverfilmungen überhaupt. Bis 23.30, ATV 2

21.10 MAGAZIN

Thema Erstes Thema ist tödliche Gewalt in der Beziehung. Die Gruppe 40 am Zentralfriedhof erinnert an den Widerstand. Außerdem werden die letzten Landkinos besucht. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Mit Pauken, Posaunen & Pomp Das Radiosymphonieorchester Wien ist 50 Jahre alt und startet in seine Jubiläumssaison. Bis 23.30, ORF 2

23.30 LITERATUR

Lesart Die Autoren Gustav Ernst und Nell Zink sind anlässlich der nächsten Buch Wien bei Christian Ankowitsch zu Gast. Außerdem gibt es Buchtipps von Katja Gasser. Bis 0.00, ORF 2

0.30 THRILLER

Spurwechsel (Changing Lanes, USA 2002, Roger Mitchell) Ein Rechtsanwalt (Ben Affleck) und ein Versicherungsagent (Samuel L. Jackson) sind auf dem Weg zum Gericht. Ein kleiner Fahrfehler wird zum Ausgangspunkt eines Psychothrillers, der ethische Fragen aufwirft. Bis 2.10, Kabel eins