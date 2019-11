Schluss. Foto: APA/AFP/DPA/UWE ANSPACH

München – Nach dem sportlichen Offenbarungseid bekommt Niko Kovac keine Chance auf Wiedergutmachung: Rekordmeister Bayern München und sein Trainer haben sich nach dem desaströsen 1:5 (1:2) bei Eintracht Frankfurt getrennt. Das gab der Klub von ÖFB-Legionär David Alaba am Sonntagabend bekannt.

"Die Leistungen unserer Mannschaft in den vergangenen Wochen und auch die Resultate haben uns gezeigt, dass Handlungsbedarf bestand", sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Die Entscheidung sei das "einvernehmliche" Ergebnis eines Gesprächs, das er zusammen mit Präsident Uli Hoeneß und Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit Kovac führte.

Sogar der Trainer sagte, es sei "zum jetzigen Zeitpunkt die richtige Entscheidung für den Klub. Die Ergebnisse und auch die Art und Weise, wie wir zuletzt gespielt haben, haben mich zu diesem Entschluss kommen lassen." Kovac hatte sich durch unglückliche Aussagen selbst in die Bredouille gebracht und es nicht geschafft, der Mannschaft seine Handschrift zu verpassen.

Hansi Flick übernimmt

Bis auf Weiteres wird Co-Trainer Hansi Flick die Mannschaft des Rekordmeisters betreuen. "Ich erwarte jetzt von unseren Spielern eine positive Entwicklung und absoluten Leistungswillen, damit wir unsere Ziele für diese Saison erreichen", sagte Salihamidzic, dessen Kaderplanung die Entwicklung begünstigte.

Zunächst hatte es so ausgesehen, als dürfe Kovac am Mittwoch in der Champions League gegen Olympiakos Piräus und am Samstag im Bundesliga-Schlager gegen Borussia Dortmund noch einmal die Verantwortung tragen. Doch dann ging es ganz schnell. Nicht einmal eineinhalb Jahre nach seinem Amtsantritt ist die Ära Kovac bei den Bayern bereits wieder beendet.

Realist Kovac

Der Coach hatte schon direkt nach dem Spiel wenig Zuversicht auf eine dauerhafte Weiterbeschäftigung gezeigt. "Ich weiß, wie das Geschäft läuft. Ich bin nicht naiv oder blauäugig", sagte er nach der desolaten Vorstellung der Bayern am Samstag. Schon in seiner ersten Saison als Münchner Cheftrainer war der frühere Bayern-Profi in die Kritik geraten, mit dem Gewinn des Doubles verdiente er sich aber eine vorläufige Weiterbeschäftigung.

Auf der Bayern-Homepage sprach er am Sonntagmorgen von einem "herben Schlag". Wichtig sei, "dass man diese Niederlage abschüttelt", "die Köpfe frei" bekomme. Das versuchten die Kovac-Schützlinge im Leistungszentrum des FC Bayern und in kleineren Gruppen auf dem Trainingsplatz an der Säbener Straße.

Viele Probleme

Die Münchner Probleme sind vielfältig. Zu eklatant waren in Frankfurt die spielerischen Mängel, zu einfach die Fehler, die seine Mannschaft immer wieder produziert. "Annahme, Mitnahme, Pass – das sind die Grundelemente im Fußball. Von diesen Basics machen wir zu viele Fehler. Das müssen wir abstellen", hatte Kovac noch gefordert. Eine Entwicklung war nicht erkennbar, nur fünf der zehn Ligaspiele in dieser Saison wurden gewonnen. Tabellenplatz vier heißt die Realität.

Der Vergleich mit der dunklen Ära Jürgen Klinsmanns wurde zuletzt immer wieder bemüht, seit Samstag ist der Rückfall in diese Zeit auch statistisch zu erkennen. Die Klatsche in Frankfurt war die höchste Niederlage in der Bundesliga seit dem 1:5 in Wolfsburg im April 2009. Für Klinsmann war etwas mehr als drei Wochen später Schluss, Kovac blieb nur einen noch einen Tag im Amt.

Neuer unzufrieden

Sinnbildlich für das verschwundene Selbstverständnis der Bayern waren die Aussagen von Kapitän Manuel Neuer nach dem Frankfurt-Spiel. Von der Niederlage zeigte sich der Torhüter wenig überrascht. "Es hat sich für mich schon ein bisschen abgezeichnet. Es ist kein Wunder für mich, was da passiert ist", sagte er. Keine Spur vom bajuwarischen "Mia san mia". Stattdessen erwartet der Nationalkeeper "sehr unruhige" Tage in München.

Die Mannschaft, so betonte Neuer, sei intakt. "In der Mannschaft sind wir überhaupt nicht gespalten. Wir verstehen uns sehr gut miteinander, wir reden nicht übereinander, sondern miteinander. Die Motivation ist nicht das Problem, jeder Einzelne will", sagte er. Doch wo liegt dann das Problem?

Die Partie in Frankfurt lief für die Bayern früh in die völlig falschen Bahnen. Nach neun Minuten flog Jerome Boateng mit Rot nach einer Notbremse vom Platz, sämtliche taktischen Überlegungen waren "über den Haufen geworfen", wie Kovac feststellte. Bei den Gegentoren stellte sich sein Team mehr als einmal dilettantisch an. (sid, 3.11.2019)