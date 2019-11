Granada verpasste mit Last-Minute-Niederlage Sprung an die Spitze

Jubel im Baskenland. Foto: APA/AFP/ANDER GILLENEA

Granada – Der FC Barcelona bleibt trotz seines 1:3-Ausrutschers in Levante an der Tabellenspitze der spanischen Liga. Das Überraschungsteam Granada verpasste es mit einer 1:2 (1:1)-Last-Minute-Niederlage gegen Real Sociedad am Sonntagabend, die Katalanen zu überholen.

Portu hatte die Basken schon in der 21. Minute in Führung geschossen, Granadas Alvaro Vadillo glich aus (36.). Kurz vor Schluss sorgte Portu mit seinem zweiten Tor für die Entscheidung zugunsten des Teams aus San Sebastian.

La Real neuer Dritter

Real Sociedad schloss durch den Erfolg nach Punkten zum Spitzenduo auf, hat als Dritter aber eine schlechtere Tordifferenz als die beiden Kontrahenten. Barca und Real haben wegen des auf den 18. Dezember verschobenen Clasicos ein Spiel weniger als die Konkurrenten absolviert. (red, sid, 3.11.2019)