Proteste für Venezuela vor der venezolanischen Botschaft in San Salvador. Foto: Reuters/Cabezas

San Salvador/Caracas – El Salvador und Venezuela haben nacheinander alle Diplomaten des jeweiligen anderen Landes ausgewiesen. El Salvadors neuer Präsident Nayib Bukele hatte am Samstagabend auf Twitter mitgeteilt, die diplomatischen Vertreter der venezolanischen Regierung hätten 48 Stunden Zeit, das Land zu verlassen. Die Regierung in Caracas reagierte am Sonntag mit der Ausweisung aller salvadorianischer Diplomaten.

Vor seiner Wahl im Juni hatte Bukele angekündigt, er wolle "distanzierte" Beziehungen zu Caracas sowie ein enges Verhältnis zu den USA unterhalten. Nach seinem Amtsantritt erkannte die Regierung in San Salvador den venezolanischen Parlamentspräsidenten Juan Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas an. Guaidó hatte sich im Jänner zum Interimsstaatschef erklärt und wird von über 50 Ländern, darunter die USA und mehrere EU-Staaten wie Österreich, als solcher anerkannt. Allerdings änderte dies vorerst nichts an den diplomatischen Beziehungen mit der Regierung des sozialistischen Präsidenten Nicolás Maduro.

"Marionette der USA"

Maduro reagierte am Sonntag erbost auf die Entscheidung El Salvadors, die venezolanischen Diplomaten des Landes zu verweisen und richtete sich während eines Kuba-Besuchs mit den Worten an Bukele: "Ein Platz in der Geschichte als Verräter und Marionette der USA erwartet Sie." Das Außenministerium in Caracas teilte mit, die salvadorianischen Diplomaten seien zu "unerwünschten Personen" erklärt worden und müssten innerhalb von 48 Stunden das Land verlassen.

Der US-Botschafter in El Salvador, Ronald Johnson, hatte zuvor die Entscheidung Bukeles begrüßt, Guaidó als Interimspräsidenten Venezuelas anzuerkennen. Damit stehe El Salvador "auf der richtigen Seite der Geschichte", schrieb Johnson auf Twitter.

Maduro und der Oppositionsführer Juan Guaidó ringen seit Monaten um die Macht in Venezuela. Die wichtigsten Unterstützer Maduros auf der internationalen Bühne sind China und Russland. Maduro wird unter anderem vorgeworfen, Oppositionspolitiker gefoltert und inhaftiert zu haben. (APA, 4.11.2019)