Medienmanager des Jahres 2019: Gerold Riedmann. Foto: Roland Paulitsch

Salzburg/Feldkirch – Gerold Riedmann ist für das Branchenmagazin "Der österreichische Journalist" der Medienmanager des Jahres. Als Digitalstratege und Geschäftsführer von Russmedia sowie Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten" verkörpere der 42-Jährige "die eierlegende Wollmilchsau des unternehmerischen Journalismus", heißt es von der Jury.

Die Entscheidung wird mit insgesamt zehn Punkten begründet. So wirke Riedmann "als Visionär und Manager, Chefredakteur und Repräsentant, Moderator und Schreiber gleich fähig". Er sei ein "Vorbild für lebenslanges Lernen" und fördere die internationale Orientierung des Unternehmens. Als Präsident der European Division der Inma (International News Media Association) stärke das europäische Gewicht und die Vernetzung der österreichischen Medienhäuser.

"Neugier bewahrt"

Riedmann habe sich "seine Neugier derart bewahrt, dass ihn inhaltlich, technisch und organisatorisch immer schon der nächste Schritt interessiert, auch wenn der vorhergehende kaum gesetzt ist". Er habe viel Gespür für das sehr konservative Stammpublikum der "Vorarlberger Nachrichten", pflege aber die professionelle Äquidistanz zu allen Parteien. Außerdem fördere Riedmann die "Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben von Frauen im Journalismus und Mediengeschäft insgesamt".

Riedmann wuchs in Rankweil in Vorarlberg auf. Als Chefredakteur einer Crossmedia-Agentur arbeitete er für den Bayerischen Rundfunk und die "Frankfurter Allgemeine Zeitung", für die damalige Kirch-Gruppe und das öffentlich-rechtliche Radio Bayern 3. Von 2007 bis 2011 war er stellvertretender Chefredakteur der "Vorarlberger Nachrichten". Es folgten Stationen als Geschäftsführer von Vorarlberg Online und der Russmedia Digital GmbH. Seit 2015 ist er Geschäftsführer von Russmedia Österreich und Chefredakteur der "VN". 2019 absolvierte er das Stanford-Executive-Programm der Business School an der Stanford University. (red, 4.11.2019)