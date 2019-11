Unglücklich: Son Heung-min Foto: APA/AFP/OLI SCARFF

Liverpool – Der Portugiese Andre Gomes hat sich beim 1:1 (0:0) seines FC Everton gegen Tottenham Hotspur in der englischen Fußball-Premier-League eine schwere Sprunggelenksverletzung zugezogen. Der 26-Jährige erlitt bei einem Four des Südkoreaners Son Heung-min einen Bruch des rechten Knöchels mit Luxation und wird am Montag operiert.

Spieler beider Mannschaften und Zuschauer am Spielfeldrand wandten sich beim Anblick der üblen Verletzung schockiert ab und schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Son, der die Rote Karte erhielt, war nach dem unglücklichen Zusammenprall völlig niedergeschlagen und in Tränen aufgelöst. (APA; 4.11.2019)