Folgt man den Vorschlägen des Hotelbewertungs- und Buchungsportals Holidaycheck, kann man 2020 bis zu 70 Tage Urlaub machen – Reisetipps, wo man diese verbringen könnte, inklusive:

Neujahr (1. Jänner): Sechs Urlaubstage – zwölf Tage frei

Der Arbeitsantritt im neuen Jahr lässt sich dank geschickter Wahl der Urlaubstage noch um bis zu zwölf Tage verschieben. Für ein verlängertes Wochenende mit zwei Urlaubstagen empfiehlt sich im Jänner ein Skiwochenende in den österreichischen Alpen. Wellnesshotels mit pistennaher Lage in Skigebieten wie Leogang oder Saalbach-Hinterglemm verbinden Sport und Entspannung für den winterlichen Kurzurlaub.

Winterlicher Kurzurlaub zu Neujahr. Foto: Shutterstock/svariophoto

Sechs Tage Urlaub machen bereits zwölf freie Tage und damit eine längere Reise möglich. Mit Temperaturen von bis zu 21 Grad lässt die Insel Gran Canaria schon im Jänner Frühlingsgefühle aufkommen und bildet in Kombination mit ihrer vielfältigen Landschaft ein ideales Reiseziel für Wanderer. Tauchfreunde kommen bei ähnlichen Temperaturen zum Beispiel in Ägypten auf ihre Kosten.

Ostern (12. April bis 13. April): Vier Urlaubstage – neun Tage frei

Wer dem oft noch tristen Osterwetter in unseren Gefilden entgehen möchte, kann bis zu neun freie Tage auf Teneriffa verbringen. Die spanische Insel beeindruckt mit einem Vulkanmassiv und dem höchsten Berg Spaniens, dem Pico del Teide. Bei angenehmen Temperaturen lassen sich neben den Stränden der Insel auch Ausflugsziele wie der Botanische Garten oder die beeindruckende Felsküste Los Gigantes im Westen der Insel ansteuern.

Teneriffa Foto: Shutterstock/Balate Dorin

Wer es noch sommerlicher mag: Die Dominikanische Republik ist dank hochsommerlicher Temperaturen und geringer Niederschlagswerte im April ein ideales Reiseziel.

Tag der Arbeit (1. Mai): Drei Tage frei

Die Tage rund um diesen Feiertag lassen sich ebenfalls – je nach Vorliebe – für einen Städtetrip oder einen Wanderurlaub nutzen. Das lange Wochenende bietet sich zum Beispiel für die Erkundung von Prag an.

Prag Foto: Shutterstock/Rastislav Sedlak SK

Wen es doch eher in die Natur zieht, für den empfiehlt sich im Mai ein Wanderausflug in die Alpen. Die Tiroler Tiefenbachklamm führt an einem unverbauten, imposanten Fluss entlang, der auch für Kajakfahrer ein Erlebnis ist.

Christi Himmelfahrt (21. Mai): Vier Urlaubstage – neun Tage frei

Eine längere Reise ist durch eine geschickte Auswahl freier Tage wieder im Mai um Christi Himmelfahrt möglich. Ganze neun freie Tage lassen sich zum Beispiel für einen Urlaub auf der griechischen Insel Kos nutzen. Bei angenehmen Temperaturen von bis zu 24 Grad lässt sich die Insel aktiv erkunden.

Madeira Foto: Shutterstock/Christian Balate

Für geübte Wanderer empfiehlt sich außerdem Madeira. Eine besondere Wandererfahrung sind Touren entlang der künstlich angelegten Inselkanäle, auch Levadas genannt, zu eindrucksvollen Wasserfällen oder durch Lorbeerwälder.

Pfingsten (31. Mai bis 1. Juni): Drei Tage frei

Wem zur Jahresmitte nach einer kurzen Verschnaufpause ist, der kann das verlängerte Pfingstwochenende an der französischen Mittelmeerküste verbringen. Von Saint Tropez über Cannes bis hin zur Insel Porquerolles wird sowohl Glamour als auch erholsame Abgeschiedenheit für einen individuellen Kurzurlaub geboten.

St. Tropez Foto: Shutterstock/NAPA

Ebenfalls von mediterranem Klima geprägt und daher Anfang Juni bereits zum Schwimmen geeignet, ist auch der Gardasee in Norditalien einen Kurztrip wert. Das warme und zugleich trockene Wetter ist außerdem die ideale Voraussetzung für einen Ausflug in das nahe gelegene Verona.

Fronleichnam (11. Juni): Acht Urlaubstage – 16 Tage frei

Acht Urlaubstage ergeben um Fronleichnam in ganz Österreich bereits 16 freie Tage und damit die Gelegenheit für eine Fernreise, beispielsweise nach Malaysia. Für einen längeren Strandurlaub lohnt sich um diese Jahreszeit eine Reise nach Lanzarote.

Nationalfeiertag (26. Oktober): Vier Urlaubstage – neun Tage frei

Während im Oktober bei uns bereits kühlere Temperaturen Einzug halten, geht der Sommer an der türkischen Riviera in die Verlängerung und lädt mit Temperaturen von bis zu 26 Grad zu einem sonnendurchfluteten Badeurlaub ein.

"Highline 179" in Tirol. Foto: Shutterstock/Fabian Dietzel

Mutige Wanderer kommen hingegen über das verlängerte Wochenende auch im Heimatland auf der "Highline 179" auf ihre Kosten: Die Brücke verbindet die Burgruine Ehrenberg und das Fort Claudia und besticht durch einen Panoramablick auf Bergketten und die Landschaft Tirols. Aufgrund ihrer schlanken und offenen Bauart haben Abenteuerlustige bei der Überquerung der Brücke in 114 Metern Höhe das Gefühl zu schweben.

Weihnachten und Silvester (25. und 26. Dezember, 31. Dezember und 1. Jänner): Vier Urlaubstage – neun Tage frei

Wer sich über die Weihnachtsfeiertage nicht mit winterlichen Temperaturen anfreunden kann, hat die Möglichkeit, das Weihnachtsfest und die darauffolgenden Tage an einen wärmeren Ort zu verlegen. Für insgesamt neun freie Tage bieten sich die Monate Dezember und Jänner als ideale Reisemonate für einen Urlaub in Florida an. Auch wenn die Wahl der Urlaubstage vor Weihnachten oft nicht mehr ganz so flexibel ist – ein verlängertes Wochenende ist für (fast) jeden möglich. Hier bietet sich ein Skiausflug in die verschneiten Kitzbüheler Alpen an. (red, 4.11.2019)