Im Hinspiel behielt Napoli die Oberhand: Lorenzo Insigne im zweikampf mit Maximilian Wöber. Foto: Reuters/Föger

Neapel/Salzburg – Red Bull Salzburg hat am Dienstag (21.00 Uhr/live DAZN) in der Fußball-Champions-League noch einmal die Chance, ins Rennen um den Achtelfinal-Einzug einzugreifen. Die Salzburger müssen dafür in Gruppe E allerdings beim favorisierten Tabellenführer SSC Napoli reüssieren. Selbst ein Remis in Italien könnte bei vier Punkten Rückstand auf den Spitzenreiter zu wenig sein.

Salzburg-Trainer Jesse Marsch kündigte einen weiteren couragierten Auftritt an. "Unser Ziel ist es, ein hochintensives Spiel zu spielen", sagte der US-Amerikaner. "Wir brauchen Punkte. Unser Ziel ist es, raus aus der Gruppenphase zu gehen. Dafür brauchen wir ein Ergebnis." Die Tabellenkonstellation bedeute zwar Druck. "Aber es ist auch eine realistische Situation. Es ist ein wichtiges Spiel für uns, aber auch für Neapel."

Mit einem Heimsieg könnte Napoli bereits zwei Runden vor Schluss den Aufstieg fixieren – sofern Titelverteidiger Liverpool nicht im Parallelspiel gegen KRC Genk verliert. Sollte Salzburg am Fuße des Vesuv der große Coup nicht gelingen, wäre Genk aller Voraussicht nach der Konkurrent um Gruppenplatz drei, der zum Umstieg ins Sechzehntelfinale der Europa League berechtigt. In Belgien gastieren die Bullen am 27. November.

Spektakel zu erwarten

Bisher garantierten die Salzburger in der Königsklasse Spektakel. Nicht weniger als 20 Tore fielen in ihren drei Partien. Dem 6:2-Heimsieg zum Auftakt gegen Genk folgten starke, aber unbelohnte Auftritte in Liverpool (3:4) und zu Hause gegen Napoli (2:3). "Ich denke, wir sind bereit. Wir sind bereiter als vielleicht in den ersten drei Spielen", meinte Marsch. Verbesserungspotenzial sieht er vor allem in der Defensive. "Wir müssen besser verteidigen. Wir müssen unser Tor ein bisschen besser schützen", forderte der Salzburg-Coach. Diesbezüglich habe sein Team bereits Fortschritte. "Unsere Jungs sind bereit, hoffentlich zu Null zu spielen."

Die Aufgabe wird schwer genug. "Es ist schon so, dass wir in der Außenseiterrolle sind. Aber wir haben alle Chancen, das Spiel zu gewinnen", meinte Mittelfeld-Routinier Zlatko Junuzovic. "Es ist ein harter Brocken, aber wir wissen, um was es geht." Die Leistungen in der Königsklasse seien bisher gut gewesen. "Aber es ist nichts Zählbares herausgekommen." Das soll sich im Stadio San Paolo ändern.

Die Bullen rechnen sich Chancen aus, hat Italiens Vizemeister doch in der Meisterschaft mit einer Krise zu kämpfen. Seit dem 3:2 in Salzburg hat Napoli drei Ligaspiele in Folge nicht gewonnen. Am Wochenende setzte es ein 1:2 bei der AS Roma, nach dem auch die Arbeit von Startrainer Carlo Ancelotti infrage gestellt wurde. Die Neapolitaner sind auf Tabellenplatz sieben abgerutscht. Das Schreckgespenst, für nächste Saison die Champions League zu verpassen, wird an die Wand gemalt.

Salzburg will hohe Intensität spielen

Während Salzburg national auch mit einigen Reservisten von Sieg zu Sieg eilte, war Ancelotti personelle Rotation zuletzt kaum möglich. Das will sich Marsch zunutze machen. "Deshalb möchten wir mit hoher Intensität spielen und so möglichst viel Druck ausüben", erklärte der Salzburg-Coach. "Dafür brauchen wir eine frische Mannschaft, die selbstbewusst in dieses Spiel geht. Ich weiß, dass wir das können."

Marsch warnte vor allem vor der Cleverness der Süditaliener. Er muss in Neapel aus gesundheitlichen Gründen weiterhin ohne Patrick Farkas, Antoine Bernede und Reservestürmer Smail Prevljak auskommen. Anstelle von ÖFB-Teamkeeper Cican Stankovic (Muskelbündelriss im Oberschenkel) hütet der Brasilianer Carlos Coronel das Tor.

Salzburgs Hoffnungen ruhen auch auf Jungstürmer Erling Haaland. Der 19-jährige Norweger führt mit sechs Toren die Champions-League-Schützenliste an – eine Ausbeute, die in seinen ersten drei Partien in der Königsklasse bisher noch kein Akteur geschafft hat. Dazu glänzte am Samstag beim 3:0-Ligasieg in Mattersburg Patson Daka mit einem Triplepack. An vorderster Front dürfte Haaland vorerst dennoch von Hwang Hee-chan unterstützt werden.

Ein Auswärtssieg wäre erst der vierte eines österreichischen Clubs in Italien. Zuletzt gelang den Salzburgern ein solcher im September 2009 bei Lazio Rom (2:1). In Neapel setzte es vor acht Monaten im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League ein 0:3. Ihre vergangenen drei Europacup-Auswärtsspiele haben die Salzburger allesamt verloren. Diesmal werden sie von rund 800 Fans begleitet.

In Napolis Offensivabteilung präsentierte sich zuletzt einzig Arkadiusz Milik in Bestform. Der Pole zeichnete für fünf der vergangenen sechs Ligatore der Süditaliener verantwortlich. Vor zwei Wochen in Salzburg waren allerdings Doppeltorschütze Dries Mertens und Lorenzo Insigne die Matchwinner. Mit Jose Callejon oder Hirving Lozano verfügt Ancelotti über weitere Hochkaräter. Der Brasilianer Allan, Stammkraft im Mittelfeld, fehlt wegen einer Knieverletzung. (APA; 4.11.2019)

Gruppe E, 4. Runde:

SSC Napoli – Red Bull Salzburg (Stadio San Paolo, 21.00 Uhr/live DAZN, SR Marciniak/POL)

Napoli: Meret – Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui – Callejon, Ruiz, Zielinski, Insigne – Milik, Mertens

Ersatz: Ospina – Luperto, Hysaj, Maksimovic, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano, Younes

Es fehlen: Malcuit (Kreuzbandriss), Allan (Knieverletzung), Ghoulam (Muskelverletzung im Oberschenkel)

Salzburg: Coronel – Kristensen, Ramalho, Wöber, Ulmer – Minamino, Mwepu, Junuzovic, Szoboszlai – Hwang, Haaland

Ersatz: Walke – Vallci, Onguene, Pongracic, Ashimeru, Okugawa, Koita, Daka

Es fehlen: Stankovic (Muskelbündelriss im Oberschenkel), Bernede (Schienbeinbruch), Farkas (gesundheitliche Probleme), Prevljak (Nackenprobleme)

Parallelspiel: Liverpool – KRC Genk (21.00 Uhr MEZ)