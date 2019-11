Am 7. und 8. November soll bei der Lufthansa gestreikt werden. Foto: APA / dpa / Peter Kneffel

Frankfurt – Passagiere der AUA-Mutter Lufthansa müssen Ende der Woche wieder mit Streiks der Flugbegleiter rechnen: Die deutsche Gewerkschaft Ufo hat zu einem 48-stündigen Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft am Donnerstag und Freitag aufgerufen. Betroffen seien alle Abflüge aus Deutschland, teilte die Gewerkschaft am Montag mit.

Weitere Aufrufe bei anderen deutschen Flugbetrieben des Konzerns seien jederzeit möglich, erneut werde der gesamte Konzern betroffen sein, kündigte Ufo-Vize Daniel Flohr an. Grundsätzlich sind Arbeitsniederlegungen bei der Lufthansa-Kerngesellschaft ebenso möglich wie bei vier weiteren Flugbetrieben mit deutschem Tarifrecht. Die Töchter sind für die Lufthansa selbst, die Eurowings und die Sun Express unterwegs.

Lufthansa erkennt Gewerkschaftsvorstand nicht an

Für alle fünf Flugbetriebe hat die Ufo jeweils separate Tarifforderungen aufgestellt und sich in Urabstimmungen die Streikzustimmung der Mitglieder geholt. Sie lag nach Angaben vom Freitag zwischen 77,5 und 96,2 Prozent.

Die Lufthansa erkennt den noch am Freitag bestätigten Gewerkschaftsvorstand nicht als vertretungsberechtigt an und lehnt Verhandlungen mit der Ufo seit Monaten ab. Die DGB-Gewerkschaft Verdi stünde als Alternative zu Verfügung, hatte aber in der Vergangenheit nicht die Mehrheit der Beschäftigten hinter sich.

Warnstreik

In der Auseinandersetzung hatte Ufo bereits am 20. Oktober einen 19-stündigen Warnstreik bei vier Lufthansa-Tochtergesellschaften veranstaltet und dabei mehr als 100 Flüge ausfallen lassen. Der letzte reguläre Ufo-Streik bei der Lufthansa-Kerngesellschaft datiert von 2015.

Die Ufo hat erhebliche interne Auseinandersetzungen hinter sich. Nach gegenseitigen Untreuevorwürfen und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen sind aus dem einst siebenköpfigen Vorstand nur noch die Vorsitzende Sylvia de la Cruz und ihr Stellvertreter Flohr übrig. Die Neuwahl der Gewerkschaftsspitze soll am 14. Februar stattfinden. Der langjährige Ufo-Chef Nicoley Baublies ist seit seiner Entlassung aus Lufthansa-Diensten Pressesprecher der Gewerkschaft. (APA, 4.11.2019)