Foto: Wien Tourismus / Christian Stemper

Wien – Vom Eistraum über die weihnachtliche Einkaufsstraßen-Beleuchtung samt zugehörigem Shopping bis zur Ballkultur: Wien-Tourismus bewirbt die Attraktionen des Winters in Wiens erstmals unter einem gemeinsamen Dach. Die Digitalkampagne "Wiener Winterträume" richtet sich via Facebook, Instagram und Bannerplatzierung in digitalen Medien an zehn Herkunftsmärkte.

Wiener Eistraum Foto: Stadtwienmarketing / David Bohmann

Adressiert wird das Publikum in Großbritannien, Frankreich, Spanien, Schweiz, Deutschland, Österreich, Italien, Rumänien, Russland sowie den Vereinigten Arabischen Emiraten von 6. November bis 31. Jänner. Kombiniert mit der Botschaft "Im Winter nach Wien? Ein Traum" soll die Stadt von ihrer romantischen Seite gezeigt werden.

Als visuelle Klammer dient der in sämtlichen Wien-Tourismus-Sujets verwendete Buchstabe W als "Eiskristall"-Variante. Auf der Landing-Page können Interessierte mittels einer "Wiener Traum-Analyse" das am besten zur eigenen Vorliebe passende Wintererlebnis ermitteln. (red, 5.11.2019)

Wiener Balltraum Foto: Wien Tourismus / Peter Rigaud

Wiener Lichtertraum Foto: Wien Tourismus / Christian Stemper

Wiener Shoppingtraum Foto: Wien Tourismus / Christian Stemper

Wiener Silvestertraum Foto: Wien Tourismus / Christian Stemper