Angesichts der katastrophalen Luftverschmutzung wurde am Montag in Indiens Hauptstadt Neu Delhi ein Fahrverbot für die Hälfte aller Autos verhängt. Zu Wochenbeginn trifft es alle Fahrzeuge, deren Nummerntafel auf eine ungerade Ziffer endet, am Dienstag müssen Pkws mit gerader Endziffer stehen bleiben. Die Einschränkungen sind vorerst bis 15. November befristet, Taxis und andere Fahrtendienste sind ausgenommen.

Alle Baustellen in der Hauptstadt stehen zumindest bis Dienstag still, in Schulen findet schon seit Freitag kein Unterricht statt, die Behörden verteilten Atemschutzmasken an Schulkinder.

Mobiler Luftreiniger soll Marmor schützen

Zum Schutz des berühmten Mausoleums Taj Mahal brachten die Behörden einen Luftreiniger zu Indiens wichtigstem touristischen Wahrzeichen, das rund 250 Kilometer südlich der Hauptstadt steht. Die Behörden befürchten, dass die teilweise giftige Luft die Marmorkonstruktion aus dem 17. Jahrhundert beschädigen könnte.

Der Abgeordnete Vijay Goel von Premierminister Narendra Modis BJP (Bharatiya Janata Party) setzte sich am Montag demonstrativ über das Fahrverbot hinweg und verbreitete auf Twitter Bilder, die ihn am Steuer seines Autos zeigen. Goel wirft der in Delhi regierenden "Partei des einfachen Mannes" (AAP) vor, den Anteil des Individualverkehrs an der Luftverschmutzung zu übertreiben: dieser beträgt seiner Ansicht nach lediglich drei Prozent.

Vijay Goel am Steuer.

Über die 20-Millionen-Stadt Neu Delhi legt sich jeden Winter eine Smogglocke, verursacht durch Fahrzeug- und Industrieabgase sowie Bauern, die in der Umgebung der Hauptstadt abgeerntete Felder abbrennen.

Neu Delhi versinkt im Smog faz

Umweltschützer forderten Indiens Ministerpräsident Modi auf, "Führung zu übernehmen" und das Problem endlich anzugehen. 14 Städte in Indien gehören nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den 15 am stärksten verschmutzten Städten weltweit. Experten zufolge verursacht der Feinstaub in Indiens Städten mehr als eine Million vorzeitige Todesfälle pro Jahr. (red, APA, AFP, 4.11.2019)