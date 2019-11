In dieser Galerie: 3 Bilder Der namentlich bekannte Täter war nach der Schussabgabe geflüchtet. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Ein Großaufgebot an Einsatzkräften war unmittelbar zur Stelle. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Foto: APA/HELMUT FOHRINGER

Wien – Ein 47-Jähriger ist am Montag gegen 21.30 Uhr im Innenhof eines Gemeindebaus in der Hameaustraße in Wien-Döbling erschossen worden. Vom Täter fehlte nach Eintreffen der Einsatzkräfte jede Spur, die Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, verlief zunächst erfolglos. Am Dienstag um 5.10 Uhr stellte sich der Tatverdächtige dann selbst der Polizei.

Festnahme in Polizeiinspektion

Der 46-jährige österreichische Staatsbürger wurde festgenommen, die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Laut ersten Ermittlungen hatte sich das Opfer zusammen mit einer 31-jährigen in der Wohnhausanlage in Neustift am Walde aufgehalten. Der Verdächtige dürfte sich den beiden genähert und den Mann mit einem Schuss getötet haben. Die Frau wurde nicht verletzt. Das Opfer erlag noch an Ort und Stelle seiner Kopfverletzung.

Der namentlich bekannte Täter flüchtete nach der Schussabgabe, ein Großeinsatz der Polizei folgte. An der Fahndung waren neben dem Polizeihubschrauber auch Beamte von Cobra und Wega beteiligt. (APA, 5.11.2019)