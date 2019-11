Die Klassiker feiern heuer ihren 60. Geburtstag in Österreich. Ob sie auch selbstgemacht so golden aus der Panier schauen, haben wir uns angesehen

Mitte der 1950er-Jahre entstand in England die Idee, Kinder über panierten Fisch in Stäbchenform zum Fischessen zu verführen. Einer der Gründ dafür war, dass Fleisch knapp, Fisch aber im Überfluss vorhanden war. Im deutschsprachigen Raum kam das Fischstäbchen vor genau 60 Jahren auf den Markt.

Ein altes Werbesujet für Fischstäbchen von Iglo. Foto: Iglo

Als kleine Hommage an die knusprige Kindheitserinnerung haben wir uns in der EssBar an die Eigenproduktion der goldenen Stäbchen gewagt.