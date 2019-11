Ob das beim konstanten, durchgängigen, langen Imkreisdauerlaufen sinnvoll ist, mag jeder selbst entscheiden.

Beim Intervalltraining aber gibt es wenig, was besser ist: Ablenkungen und Störungen (vorausgesetzt, alle halten sich an die Spielregeln) gibt es nicht – und während sich viele Läufer sogar auf markierten Strecken in freier Wildbahn irgendwann ein bisserl selbst belügen und die letzten zehn, 20 oder 30 Meter nur mit halber Kraft laufen, ist das hier unmöglich. Also: Langsamer werden geht natürlich – aber die Markierungen sind eben, wo sie sind. Die kann man sich nicht schön- oder näherreden.