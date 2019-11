Der Comedian Seth Meyers. Foto: APA/AFP/STEVEN FERDMAN

Der Late-Night-Comedian Seth Meyers bringt am Dienstag ein neues Standup-Comedy-Special bei dem Streaminganbieter Netflix. Dort witzelt der Produzent einerseits über sein Privatleben, scherzt aber auch teilweise über den US-Präsidenten Donald Trump. Wie CNN berichtet, sei ihm aber bewusst, dass viele Nutzer wenig Interesse an politischem Humor über Trump haben – wohl auch aufgrund der Vielzahl an solchen Inhalten in der Vergangenheit –, weswegen es nunmehr die Option für Zuschauer geben soll, politische Witze einfach zu überspringen.

Introsequenz überspringen

Meyers zufolge funktioniere das ähnlich wie Netflix‘ bisher bekannte Funktion, die Introsequenz bei seinen Inhalten zu überspringen. Der Stand-Up-Comedy-Programmchef bei Netflix, Robbie Praw, erklärte, dass der Streaminganbieter sich gefreut habe über Meyers‘ Idee, ein bereits bestehendes Feature auf eine lustige Weise zu nutzen.

Ausführliche Auseinandersetzung

Der Comedian ist dafür bekannt, sich ausführlich mit politischen Ereignissen auseinanderzusetzen. 2015 führte er das Format "A Closer Look" ein, wo er Geschichten aus der Politik unter die Lupe nimmt. Letzten Endes handle es sich auch bei der Überspring-Funktion eigentlich um einen Witz – er erwarte nicht, dass Zuseher tatsächlich die Witze über Donald Trump überspringen würden. (red, 5.11.2019)