Teamchef Franco Foda hat gesprochen. Foto: APA/HANS KLAUS TECHT

Alessandro Schöpf und Jörg Siebenhandl stehen nach längerer Pause wieder im Kader der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft. Das Duo wurde von Teamchef Franco Foda am Dienstag ebenso in das 24-Mann-Aufgebot berufen wie die in den vergangenen beiden Länderspielen verletzt fehlenden David Alaba, Florian Grillitsch, Stefan Lainer und Philipp Lienhart.

Die ÖFB-Auswahl trifft zum Abschluss der EM-Qualifikation am 16. November in Wien auf Nordmazedonien und am 19. November in Riga auf Lettland. Schon ein Punkt gegen Nordmazedonien würde reichen, um die Teilnahme an der EURO 2020 zu fixieren. (APA; 5.11.2019)

Tor:

Pavao PERVAN (VfL Wolfsburg/GER; 0 Länderspiele)

Alexander SCHLAGER (LASK; 0)

Jörg SIEBENHANDL (SK Sturm Graz; 2)



Verteidigung:

Aleksandar DRAGOVIC (Bayer 04 Leverkusen/GER; 78/1 Tor)

Martin HINTEREGGER (Eintracht Frankfurt/GER; 44/4)

Stefan LAINER (Borussia Mönchengladbach/GER; 17/0)

Philipp LIENHART (SC Freiburg/GER; 1/0)

Stefan POSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 4/1)

Christopher TRIMMEL (1. FC Union Berlin/GER; 5/0)

Andreas ULMER (FC Red Bull Salzburg; 16/0)

David ALABA (FC Bayern München/GER; 71/13)



Mittelfeld:

Julian BAUMGARTLINGER (Bayer 04 Leverkusen/GER; 72/1)

Thomas GOIGINGER (LASK; 0)

Florian GRILLITSCH (TSG 1899 Hoffenheim/GER; 14/1)

Stefan ILSANKER (RB Leipzig/GER; 40/0)

Konrad LAIMER (RB Leipzig/GER; 6/1)

Valentino LAZARO (Inter Mailand/ITA; 27/3)

Karim ONISIWO (1. FSV Mainz 05/GER; 5/0)

Marcel SABITZER (RB Leipzig/GER; 41/7)

Louis SCHAUB (1. FC Köln/GER; 13/5)

Alessandro SCHÖPF (FC Schalke 04/GER; 22/4)



Angriff:

Marko ARNAUTOVIC (Shanghai SIPG/CHN; 84/26)

Michael GREGORITSCH (FC Augsburg/GER; 15/2)

Lukas HINTERSEER (Hamburger SV/GER; 12/0)

Auf Abruf:

Richard Strebinger (SK Rapid/1)

Kevin Danso (Southampton/6/0)

Marco Friedl (SV Werder Bremen/0)

Sebastian Prödl (Watford/73/4)

Reinhold Ranftl (LASK/0)

Gernot Trauner (LASK/1/0)

Maximilian Ullmann (SK Rapid/0)

Albert Vallci (FC Red Bull Salzburg/0)

Philipp Wiesinger (LASK/0)

Maximilian Wöber (FC Red Bull Salzburg/5/0)

Christoph Baumgartner (TSG 1899 Hoffenheim/0)

Nikola Dovedan (1. FC Nürnberg/0)

Florian Kainz (1. FC Köln/16/0)

Marcel Ritzmaier (WAC/0)

Peter Zulj (RSC Anderlecht/10/0)

Christoph Monschein (FK Austria Wien/0)

Andreas Weimann (Bristol City/14/0)