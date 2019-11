Deutschland will den Verkauf von Elektroautos ankurbeln. Foto: APA/dpa/Arne Dedert

Die deutsche Bundesregierung und die Autoindustrie einigten sich am Montagabend auf ein Paket mit Kaufanreizen für E-Autos und zum Ausbau der Ladeinfrastruktur. Zudem soll auch die Wasserstoff-Technologie weiter gefördert werden.

Kaufprämie im Detail

Die Kaufprämie soll für Autos unter einem Listenpreis von 40.000 Euro um die Hälfte steigen, wie aus einem Regierungspapier hervorgeht. Davon würde beispielsweise auch der neue VW ID.3 profitieren. Der VW-Konzern wird deshalb auch weiterhin die Hälfte der Prämien finanzieren.

Für rein elektrische Autos wird die Prämie demnach von 4.000 auf 6.000 Euro angehoben werden. Für sogenannte Plug-In-Hybride ist die Prämie in dieser Preisklasse bei 4.500 Euro vorgesehen, derzeit sind es 3.000 Euro. Für Autos mit einem Kaufpreis von mehr als 40.000 Euro soll der Bonus um 25 Prozent auf 5.000 beziehungsweise für Plug-In-Hybride auf 4.000 Euro klettern.

Autoindustrie beteiligt sich

Die Autobauer wollen sich mit mehr als zwei Milliarden Euro an den Kaufprämien für ihre Elektroautos beteiligen. Die geplante Förderung für bis zu 700.000 Neuwagen summiere sich über den Daumen gepeilt auf deutlich über zwei Milliarden Euro, sagte der Präsident des Verbandes der Automobilindustrie (VDA) Bernhard Mattes am Dienstag.

"Der Kaufanreiz wird dazu führen, dass sich mehr Menschen der Elektromobilität zuwenden", sagte Mattes. Die Automobilhersteller übernehmen wie bisher die Hälfte der Förderung, die restlichen Milliarden bezahlt der Staat.

Mehr Ladestationen für E-Autos

Die Vereinbarung sei ein deutlicher Sprung nach vorne, damit sich Elektroautos als wichtiger Beitrag zum Klimaschutz durchsetzen könnten, sagte Mattes. Viele neue Modelle und ein dichtes Ladestellennetz sollten auf längere Sicht dafür sorgen, dass Elektroautos auf Dauer kein Subventionsgeschäft bleiben sollten. "Die Elektromobilität muss sich für Kunden, Unternehmen und den Staat rechnen, da müssen wir hinkommen."

Zu monieren hat die Branche, dass private Ladestellen nur mit 50 Millionen Euro gefördert werden sollen. Das sei angesichts des Bedarfs von mehreren Millionen Ladepunkten zu wenig. Die Autoindustrie sagte zu, bis 2022 insgesamt 15.000 öffentliche Ladepunkte auf Firmengeländen und bei Autohändlern zu schaffen, bis 2030 sollen es 100.000 werden. Am Montag hieß es noch, eine Million Ladestationen seien das Ziel bis 2030.

Bessere Tank-Infrastruktur für Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge

Zudem misst die deutsche Bundesregierung auch Wasserstoff eine besondere Bedeutung für die Energiewende und den Klimaschutz zu und sieht bei der Entwicklung die Autobranche in der Pflicht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sagte am Dienstag in Berlin, die Herstellung von CO2-neutralem Wasserstoff sei eine große industriepolitische Chance, bei der Deutschland führend sein müsse. Bis Ende des Jahres will die Regierung eine entsprechende Strategie entwerfen. Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) sagte: "Jetzt muss die Automobilindustrie bezahlbare Fahrzeuge auf den Markt bringen und den Menschen zeigen, dass die Technik zuverlässig funktioniert."

Scheuer ergänzte, für Wasserstoff-betriebene Fahrzeuge brauche es eine gute Tank-Infrastruktur. "Wir werden im Frühjahr 2020 bereits 100 Wasserstoff-Tankstellen in Deutschland haben." Bis 2021 sollten dann 15 weitere hinzukommen. Scheuer unterschrieb am Dienstag eine entsprechende Absichtserklärung mit dem Joint Venture H2Mobility, zu dem Firmen wie Air Liquide, Daimler, Linde, OMV, Shell und Total gehören. (APA, Reuters, red, 5.11.2019)