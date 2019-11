Einige weitere Projekte sind in Planung, werden aber frühestens 2021 fertig. Den abgerissenen Bau in der Preßgasse will Wiener Wohnen ohne Gesiba wieder aufbauen

In dieser Galerie: 3 Bilder Der Barbara-Prammer-Hof in Oberlaa ist der erste neue Wiener Gemeindebau seit 15 Jahren. Foto: Robert Newald Am Handelskai wurde die Garage eines Gemeindebaus abgerissen, sie wird nun neu errichtet und mit Wohnungen überbaut. Visualisierung: Wigeba/querkraft architekten Die Anordnung der Blöcke wurde so vorgenommen, dass die Bewohner des alten Gemeindebaus möglichst weiterhin zur Donau schauen können. Foto: Visualisierung: Wigeba/querkraft architekten

Es ist vollbracht: Viereinhalb Jahe nach der Ankündigung durch seinen Vorgänger Michael Häupl hat Wiens Bürgermeister Michael Ludwig am Dienstag die ersten "Gemeindewohnungen NEU" übergeben. Gleichzeitig wurde die Anlage in der Fontanastraße in Oberlaa (10. Bezirk) nun auch offiziell nach Barbara Prammer benannt.

Ursprünglich sah die von Häupl im April 2015 avisierte Pipeline 2000 Wohnungen vor. Ludwig – zunächst ein Gegner neuer Gemeindebauten – stockte das Programm 2016 aber sogar auf 4000 Wohneinheiten auf, die bis 2020 "auf den Weg gebracht" werden sollten. Ende 2018 hätten die ersten davon in der Fontanastraße bereits fertig sein sollen, der Baustart verzögerte sich aber um ein Jahr und fand erst Ende 2017 statt.

Weitere Projekte mehr oder weniger weit gediehen

120 von den geplanten 4000 Wohnungen sind nun also einmal fertig. Zahlreiche weitere Projekte sind bereits länger bekannt, die nächste Fertigstellung wird aber länger auf sich warten lassen.

Am weitesten fortgeschritten ist das Bauvorhaben im Wildgarten (12. Bezirk) mit 123 neuen Gemeindewohnungen. Hier war im April Baustart, die Fertigstellung ist für das Frühjahr 2021 zu erwarten. Am Handelskai (316 Wohnungen), in der Engerthstraße (110), in der Berresgasse (229) und in der Seestadt Aspern (75) steht der Baustart bevor. Weiters sind auch in der Wolfganggasse 105 neue Gemeindewohnungen geplant.

Für den Eisring Süd (10. Bezirk) und Neu-Leopoldau (21.) laufen Planungen, das wurde anlässlich der Eröffnung des Barbara-Prammer-Hofes bekräftigt. Neu bekanntgegeben wurden weiters Pläne für die Brockhausengasse (22.) und den Montecuccoliplatz (13.).

Stumpergasse: Abstimmungen laufen

Vom Gemeindebau-Neu-Projekt am ehemaligen Sitz des IHS in der Stumpergasse im 6. Bezirk hat man nun aber schon länger nichts gehört, es werde aber weiter verfolgt, bekräftigt Wiener-Wohnen-Sprecher Markus Leitgeb gegenüber dem STANDARD. "Wir arbeiten weiterhin an der Umsetzung."

Derzeit sei man noch in der Abstimmungsphase mit den einzelnen Behörden (Magistratsabteilungen 19 (Architektur und Stadtgestaltung), 21 (Stadtteilplanung und Flächennutzung) und 37 (Baupolizei), "da die vorgeschlagene Gebäudestruktur in dieser innerstädtischen Lückenverbauung gut ins architektonische Stadtbild passen soll."

Ersatzpflanzungen am Handelskai

Erforderliche Abstimmungen hatten auch das Projekt am Handelskai 214 ordentlich verzögert. Dort sind auf einer abgerissenen und neu errichteten Tiefgarage 316 Wohneinheiten geplant. Einige Bäume mussten ebenfalls weichen, was Ersatzpflanzungen und ein verbessertes Grünraumkonzept nötig machte. Die diesbezüglichen Abstimmungen seien nun abgeschlossen, sagt Leitgeb. "Als Ersatz für jene Bäume, die dem Neubau weichen müssen, wird es insgesamt 74 Baumneupflanzungen geben." Davon würden 34 direkt am Grundstück gesetzt, teilweise am Versorgungsweg zwischen "altem" und "neuem" Gemeindebau, teilweise auf den begrünten Begegnungszonen am Dach des Garagenneubaus. Weiters sei die Vertikalbepflanzung des gesamten Garagensockels über eine Länge von 300 Metern vorgesehen.

Dieser Tage findet die Bauverhandlung statt. Anfang kommenden Jahres will man mit dem Bau beginnen.

Preßgasse macht Wiener Wohnen ohne Gesiba

Kein "neuer" Gemeindebau wird interessanterweise in der Preßgasse im 4. Bezirk entstehen. Der dort befindliche Gemeindebau aus den 1950er-Jahren war bei einer Gasexplosion Ende Juni arg in Mitleidenschaft gezogen worden und wurde kurz danach abgerissen. Der Wiederaufbau wird kein Projekt der Wigeba, das steht laut Leitgeb fest. Wiener Wohnen sucht derzeit nach einem anderen Partner. (Martin Putschögl, 6.11.2019)