Martina Gedeck spielt lieber Serien, als dass sie welche schaut, zum Beispiel zuletzt als ziemlich biestiges Eheweib an der Seite von Jan Josef Liefers in "Arthurs Gesetz". Am 13. November spielt sie in Elisabeth Scharangs Film "Herzjagen" eine Frau, die nach einer Herzoperation wieder völlig gesund ist und erst in ihr neues Leben finden muss.

Welche Erfahrungen sie persönlich zu dem Thema machen musste, erzählt die Schauspielerin im Gespräch mit STANDARD-Podcasterin Doris Priesching. "Herzjagen" steht am Mittwoch, dem 13. November um 20.15 Uhr auf dem Programm von ORF 2. Der Film entstand nach Motiven des Romans "Herznovelle" von Julya Rabinowich. (red, 7.11.2019)

Martina Gedeck spielt in Elisabeth Scharangs Film "Herzjagen" eine herzkranke Frau, die nach einer Operation erst in ihr neues Leben finden muss. Foto: ORF/BR/ Lotus Film/Hubert Mican