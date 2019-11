Brüssel/Straßburg/Bukarest – Rumänien will Regierungsparteikreisen zufolge den konservativen EU-Abgeordneten Siegfried Muresan für die EU-Kommission nominieren. Die Regierung werde den Vorschlag der designierten EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen noch am Dienstag oder am Mittwochfrüh unterbreiten, verlautete aus Kreisen der National-Liberalen Partei.

Foto: Muresan

Der 38-jährige Muresan sitzt seit 2014 im Europaparlament und gehört der konservativen EVP-Fraktion an. Er ist Mitglied im Haushaltsausschuss.

Rumänien hatte zunächst die Sozialdemokratin Rovana Plumb nominiert. Sie war als Verkehrskommissarin vorgesehen, fiel aber ebenso durch wie der frühere ungarische Justizminister Laszlo Troscsany. Zwei Ausschüsse des Parlaments hatten Bedenken wegen Interessenkonflikten der beiden Kandidaten. (APA, 5.11.2019)