Wo gibt es das beste Gansl? Was gehört unbedingt dazu? Und gehören Sie selbst zu den fortgeschrittenen Ganslköchen und -köchinnen?

November ist Ganslzeit. Endlich. Denn es gibt kaum etwas Besseres, als einen Teller mit einer knusprig gebratenen Gans vor sich stehen zu haben. Solche Anlässe wollen zelebriert werden und brauchen die adäquate Begleitung. Ohne Rotkraut und Knödel geht es eigentlich nicht. Experimente mag es woanders geben, beim Ganslessen ist die Welt noch in Ordnung.

Endlich Martinigansl! Foto: Getty Images/iStockphoto/AlexRaths

Viele haben schon ihr ultimatives Gansllokal gefunden, in dem das Martinigansl exakt dem eigenen Geschmack entspricht. Dort wird dann teils schon lang vorher reserviert – denn die Gansln sind begehrt, und Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude. Doch nicht jeder geht rund um Martini auswärts essen. Manche stellen sich lieber selbst in die Küche und setzen auf ihre eigene Handarbeit, so wie dieser User:

Wo haben Sie das beste Gansl bekommen?

Welche Beilagen kommen Ihnen auf den Teller? Oder gibt es das beste Gansl nur bei Ihnen daheim? Wie bereiten Sie es zu? Was gibt es als Vorspeise und Dessert? Teilen Sie Ihre Lokal- und Rezepttipps im Forum! (aan, 8.11.2019)