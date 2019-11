Bisheriger Finanzvorstand Axel Hefer tritt Nachfolge an

Trivago-Mitgründer Rolf Schrömgens zieht sich bei dem Hotel-Suchmaschinenbetreiber nach 15 Jahren aus dem operativen Geschäft zurück. Schrömgens wechselt zum Jahresende in den Aufsichtsrat, wie das Düsseldorfer Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Sein Nachfolger als Vorstandschef wird der bisherige Finanzvorstand Axel Hefer, der 2016 vom Online-Möbelhändler Home24 zu Trivago gekommen war und das Unternehmen an die US-Technologiebörse Nasdaq geführt hatte. "Es ist das Ziel jedes Gründers, ein Unternehmen und ein Team zu schaffen, das man guten Gewissens an die nächste Generation weitergeben kann", sagte Schrömgens.

Hintergrund

Die Trivago-Aktie hat heuer fast 40 Prozent an Wert verloren. Das Unternehmen ist an der Börse noch 1,2 Mrd. Dollar (1,1 Mrd. Euro) wert, bei der Erstnotiz vor knapp drei Jahren war es mehr als drei Mal so viel. Mehrheitsaktionär ist das Reiseportal Expedia, das mit seinem Vorstandschef Mark Okerstrom den Aufsichtsratsvorsitzenden von Trivago stellt.

Im dritten Quartal trat das Geschäft der Suchmaschine mit einem Umsatz von 250,3 (Vorjahr: 253,7) Mio. Euro auf der Stelle. Zuwächse in den USA konnten die Einbußen in Europa nicht wettmachen. Der Gewinn schmolz auf 300.000 (10,1 Mio.) Euro zusammen. (APA, 5.11.2019)