Unterstützt eine junge Mutter im Kampf gegen skrupellose Kreditbanken: Marie Gillain als Richterin in "All unsere Wünsche", Arte, 20.15 Uhr.

Foto: Fin Août / Mars Films / France 3 Cinéma

19.40 REPORTAGE

Re: Ein göttlicher Tropfen In den 1970er-Jahren rissen die Winzer auf Kreta ihre alten Reben aus, zugunsten von Sauvignon, Merlot & Co. Nun setzen sie wieder ganz auf ihre 3500 Jahre alte Weinbautradition. Bis 20.15, Arte

20.15 SOZIALDRAMA

All unsere Wünsche (Toutes nos envies, F2011, Philippe Lioret) Claire, eine junge Richterin am Gerichtshof von Lyon, nimmt den Kampf gegen skrupellose Kreditbanken auf. Wegen einer Erkrankung droht ihr die Zeit davonzulaufen. Marie Gillain brilliert in Philippe Liorets Film in der Rolle der engagierten Juristin. Bis 22.10, Arte

20.15 SCIENCE-FICTION

Planet der Affen 3 – Survival (War of the Planet of the Apes, USA 2017, Matt Reeves) Zivilisationskritik im Blockbuster-Format: Meisterhafter Abschluss von Matt Reeves' gelungenem Reboot der Planet der Affen-Reihe. Bis 22.25, ORF 1

Trailer zu "Planet der Affen 3 – Survival". KinoCheck

22.10 DOKUMENTATION

Der Fall Doktor Schiwago (F 2018, Nino Kirtadze) 1958 erhielt Boris Pasternak für seinen Roman Doktor Schiwago den Literaturnobelpreis. Die Doku zeigt, wie der US-Geheimdienst das als "antisowjetisch" beurteilte Werk zur ideologischen Waffe im Kalten Krieg umfunktionierte und auf welch abenteuerliche Weise es in den Westen geschmuggelt wurde. Bis 23.10, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Deutschland – einig und zerrissen Auch 30 Jahre nach dem Mauerfall ist der Unterschied zwischen West- und Ostdeutschland enorm. Besuch einer Region, die von der Wende besonders betroffen ist: die Lausitz, gelegen an der polnischen Grenze. Bis 23.05, ORF 2

23.05 REPORTAGE

Weltjournal +: Vermisst – die gestohlenen Kinder der DDR Drei Jahrzehnte nach der Wende suchen immer noch Eltern ihre Kinder, die ihnen zu Zeiten der DDR weggenommen und zur Adoption freigegeben wurden. Bis zu 10.000 Kinder sollen gegen den Willen ihrer Eltern in Heime gebracht worden und zu regimetreuen Familien gekommen sein. Bis 23.50, ORF 2

23.10 HORROR

Let Me In (USA 2010, Matt Reeves) Ein schüchterner Zwölfjähriger freundet sich mit einem Vampirmädchen an. Meisterliches Remake des schwedischen Horrorfilms So finster die Nacht durch US-Regisseur Matt Reeves. Bis 1.00, ZDF neo

Trailer zu "Let Me In". vipmagazin

23.10 PSYCHODRAMA

Mit der Faust in der Tasche (I pugni in tasca, I 1965, Marco Bellochio) In seinem Spielfilmdebüt zeichnete Meisterregisseur Marco Bellochio ein düsteres Porträt des Italiens der Nachkriegszeit. Bis 0.55, Arte

3.45 DOKUMENTARFILM

Rudolf Thome – Überall Blumen (D 2016, Serpil Turhan) Melancholisch-heiteres Porträt des Filmemachers Rudolf Thome, der 76-jährig noch einmal versucht, ein Filmprojekt auf die Beine zu stellen. Bis 5.10, 3sat