Ein ausgebrannte Auto in Bavispe. Foto: Reuters/KENNETH MILLER/LAFE LANGFORD JR

Mexiko-Stadt – Bei einem Überfall im Norden Mexikos wurden am Montag neun US-Staatsbürger getötet. US-Präsident Donald Trump bot dem Nachbarland daraufhin Militärhilfe an, was Mexikos Präsident Andrés Manuel López Obrador allerdings dankend ablehnte: Sein Land werde die Täter selbst zur Rechenschaft ziehen.

Der Staatschef kündigte allerdings an, demnächst mit seinem US-Amtskollegen telefonieren zu wollen, um diesem für sein Angebot zu denken und mögliche Kooperationen auszuloten.

Die drei Frauen und sechs Kinder waren Mitglieder einer US-Mormonen-Gemeinde im Nordwesten Mexikos, deren Mitglieder die Staatsbürgerschaften beider Länder besitzen. Sie waren mit mehreren Fahrzeugen auf dem Weg von Bavispe im Bundesstaat Sonora in eine andere Mormonensiedlung im Nachbarstaat Chihuahua.

Reifenpanne stoppte Fahrzeug

Als ein Auto mit einer Reifenpanne liegenblieb, drehten die anderen um, um Hilfe zu holen. Während die Fahrerin mit ihren vier Kindern auf die Rückkehr ihrer Reisegefährten wartete, eröffneten Unbekannte das Feuer, töteten alle Insassen und zündeten das Fahrzeug an.

Als der Rest der Gruppe in zwei Autos zurückkam, wurden auch sie beschossen. Mehreren Kindern gelang die Flucht. Ein Mädchen wurde vermisst. Fünf Kinder wurden verletzt in US-Spitäler gebracht.

Julian LeBaron, ein Angehöriger der Getöteten, sprach im Rundfunksender Radio Fórmula von einem Massaker. LeBarons Bruder Benjamin, der Gründer von SOS Chihuahua, einer Vereinigung zur Bekämpfung von Bandenkriminalität, war 2009 von einer Drogenbande ermordet worden.

LeBarons kamen 1924 nach Mexiko

Die LeBarons stammen von Mormonen ab, die 1924 nach Mexiko zogen, weil sie sich mit der Führung der Religionsgemeinschaft über die Frage der Vielehe zerstritten hatten.

Die Attacke ereignete sich in Rancho de la Mora an der Grenze zwischen den Bundesstaaten Chihuahua und Sonora und nahe der Grenze zu den USA. In der Gegend sind Drogenhändler und andere kriminelle Banden aktiv. Im vergangenen Jahr wurden in Mexiko fast 36.000 Morde registriert. (red, APA, AFP, 5.11.2019)