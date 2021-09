Kult-Ei

Ferrero Kinder Überraschung Foto: Lukas Friesenbichler

1974 von Ferrero erfunden, hat es das "Ü-Ei" zum Klassiker gebracht, dessen Sammelfiguren teils astronomische Preise erzielen. Die muss man erst erwischen, und wer Pech hat, bekommt ein schlecht funktionierendes Plastikteil. Dann tröstet zumindest die Schokolade. Die gelben Kapseln, in denen das Spielzeug steckt, lassen sich beispielsweise für eine Schnitzeljagd wiederverwenden.

Ferrero Kinder Überraschung, Spar, 0,99 Euro

5 von 6 Punkten





Sammler-Keks

Küchenmeister Koala Knusperkekse Foto: Lukas Friesenbichler

Eine Packung mit einem Produkt für Kinder, der ein Spielzeug beigelegt ist – die Idee gibt es schon lange. Auch die Koalas haben schon einige Jährchen auf dem Buckel: Der Kollege schwärmt von Autoreisen in der Kindheit, bei denen sie begeistert gefuttert wurden. Die bunten Sammelfiguren sind leider nicht in jeder Packung enthalten, in der Testpackung war nur ein Button mit Koalabild.

Küchenmeister Koala Knusperkekse, 75 g, Interspar, 1,79 Euro

3 von 6 Punkten





Brause-Klo

Sour Flush mit Apfelgeschmack Foto: Lukas Friesenbichler

Große finden diese Kombination aus Spielzeug und Süßem ja ziemlich doof, aber um die geht's hier nicht. Die Klomuschel des "Sour Flushs" ist mit grünem Brausepulver gefüllt, in die man die nach Apfel schmeckenden Klobürsten-Lollis eintauchen kann. Kinderherzen kann man damit jedenfalls gewinnen, und das Plastikteil lässt sich zumindest theoretisch noch zum Spielen weiter nützen.

Sour Flush mit Apfelgeschmack, Müller, 0,89 Euro

2 von 6 Punkten





Eltern-Schreck

Look o Look Flöten Foto: Lukas Friesenbichler

Wie die Überraschungseier sind die bunten Flöten seit Jahrzehnten beliebt, bei den Kleinen zumindest, denn die Plastikteile lassen sich auch als Pfeiferln verwenden. Der schrille Ton erschreckt nicht nur Haustiere, sondern kann auch Eltern in den Wahnsinn treiben. Die rosa Zuckermasse im Inneren ist mit natürlichen Farben gefärbt. Und der Preis (23 Cent / Stk.) ist kinderpartytauglich.

Look o Look Flöten, Müller, 1,59 Euro / 7 Stk

4 von 6 Punkten





Foto: Lukas Friesenbichler

X von 6 Punkten

Foto: Lukas Friesenbichler

X von 6 Punkten



(Petra Eder, RONDO, 1.9.2021)