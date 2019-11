Ocean Star Tribute von Mido

Während die Ursprünge des Designs der Ocean Star Tribute in den 1960ern zu verorten sind, hat Mido seiner Retro-Taucheruhr (Edelstahl, Ø 40,5 Millimeter) ein zeitgemäßes Innenleben verpasst.

Tickt in ihr doch mit dem Kaliber 80 ein Chronometer-zertifiziertes Automatikwerk, das mit einer Gangreserve von satten 80 Stunden aufwarten kann, Silizium-Spiralfeder inklusive.

Infos, Preise, Shops: www.midowatches.com





Militare Chrono von Anomimo

Militare Chrono von Anonimo Foto: Markus Böhm

Gut geschützt durch einen patentierten Schutzmechanismus sitzt die Krone der Militare Chrono (Ø 43,5 Millimeter, Automatikwerk) an einer ungewöhnlichen Stelle: nämlich bei zwölf Uhr.

Damit hebt sich der Chronograf aus dem Haus der florentinischen Marke Anonimo ebenso von der Masse ab wie durch sein Gehäuse aus Bronze.

Pejrimovsky & Co

Krugerstraße 18

1010 Wien

Infos, Preise: www.anonimo.com





BR05 von Bell & Ross

BR05 von Bell & Ross Foto: Markus Böhm

Ein Kreis im Quadrat: Auch bei der frisch aufgelegten Kollektion BR05 bleibt Bell & Ross seinen gestalterischen Prinzipien treu.

Neu ist, dass sich Armband und Gehäuse der Edelstahluhr ( Ø 40 Millimeter) zu einem Stück verbinden, was wiederum an das Uhrendesign der 1970er-Jahre erinnert. In der BR05 tickt ein Automatikkaliber.

Bell & Ross Boutique Vienna

Spiegelgasse 2/1

1010 Wien

Preise, Infos: www.bellross.com





ALT1-WT von Bremont

ALT1-WT von Bremont Foto: Markus Böhm

Die vergleichsweise junge Uhrenmarke Bremont lässt die englische Uhrmachertradition wiederaufleben. Die Modelle sind von der Fliegerei inspiriert. So wie die hier gezeigte "ALT1-WT". Eine Weltzeituhr, die alle 24 Zeitzonen anzeigt. In ihrem 43-Millimeter-Edelstahlgehäuse tickt ein mechanisches, chronometerzertifiziertes Uhrwerk mit automatischem Aufzug.

Infos, Preise, Shops: www.bremont.com



(Markus Böhm, RONDO, 29.11.2019)