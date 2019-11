Foto: Aux Gazelles

9.11. offene Kellertüren & Slow Food Markt in Lutzmannsbur

Die Lutzmannsdorfer Winzer laden am 9.11. von 13.00 bis 21.00 in ihre Weinkeller. Davor könnte man von 9.00 bis 14.00 beim Slow Food Markt, der unter dem Motto "GANS anders" steht, verbringen.

www.rotweinerlebnis.at

www.slowfoodburgenland.at





bis 10.11. Schmucktage im Wiener MAK

Schmuckstück von Iris Bächtold Foto: Patricia Weisskirchner

Anlässlich des 10. Jubiläums des Kollegs "Kunst SchmuckDesign" an der Herbststrasse wird noch bis zum Sonntag, den 10.11., im Wiener MAK gefeiert: Mit einer Ausstellung, einem 3D-Druck-Event und mehr.

Programm Schmucktage





bis 11.11. Morocco in Vienna

Foto: Aux Gazelles

Im Aux Gazelles finden bis 11. November die Schwerpunkttage "Morocco in Vienna" statt. Es gibt Kochworkshops, Filmvorführungen und Produkte aus Marokko.

www.auxgazelles.at





bis 15.11. Finnshop feiert Jubiläum

Ein Polster aus der aktuellen Kollektion von Marimekko. Foto: Marimekko

Der Finnshop feiert sein 15-jähriges Jubiläum mit Finnshop-Festwochen, deshalb gibt es bis 19.11. 15 Prozent auf das Sortiment.

www.finnshop.at

bis 23.11. Trüffelmärkte

Die Trüffelmärkte gehen weiter: am 8. und 9.11. in Göttlesbrunn; am 9., 16., 23.11. vor dem Lokal Yamm in Wien; das Grazer Trüffelfestival läuft noch bis 10.11.

www.dertrueffelmarkt.at

www.yamm.at

www.graztourismus.at





11.11.2019: Einfach Leben Forum in Salzburg

Das "Einfach Leben Forum" lädt ab 13 Uhr in Salzburg zur gastrophilosophischen Diskussion mit Florian Scheuba, Christian Seiler, Severin Corti und weiteren.

www.einfachlebenforum.com





15.11.2019: Weinverkostung in Wien

Von 14.00 bis 20.00 Uhr findet im Wiener Odeon Theater mit der Naturweinmesse eines der Wein-Events des Jahres statt.

www.weinskandal.at/odeon