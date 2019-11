Von einem Schlot des Kraftwerks Simmering wird ein neues UKW-Radio für Wien senden. Foto: Wien Energie

Es gibt sie noch, die guten, alten Dinge – selbst im dicht besetzten Wiener Radiomarkt, zwischen Musikstreaming und Digitalradio: 2020 oder 2021 startet ein neuer Radiosender auf Ultrakurzwelle.

Was es dort zu hören gibt, entscheidet die Medienbehörde bis zum Frühjahr. Drei Betreiber bewarben sich nach STANDARD-Infos um die Frequenz 104,6 Megahertz von einem Schlot des Kraftwerks Simmering, die rund eine Million Menschen erreichen kann: ein Volksmusik-Sender, die Rock Antenne, schon österreichweit im Digitalradio, und – wieder einmal – der "Entspannungsrundfunk" Lounge FM, diesmal mit neuem Fokus auf Gesundheit.

Im dicht bestrahlten Großraum Wien fand Hansjörg Kirchmair eine freie Frequenz, die keine Sender in nahen Nachbarländern stört. Kirchmair betreibt mit Dietmar Heiseler die Senderbetriebs- und BereitstellungsgmbH (Sesta), Österreichs zweitgrößten Senderbetreiber nach der marktbeherrschenden ORF- und Raiffeisen-Tochter ORS.

Volkstümlicher Entdecker

Die beiden Hälfteeigentümer Kirchmair und Heiseler bewerben sich mit der Innsbrucker Sesta-Tochter Radio Event GmbH. Sie hat (befristete) Veranstaltungsradios betrieben und einen Volksmusik-Fernsehkanal (U1 TV/Teins). Sie hält 20 Prozent am Tiroler Radio U1. Das marktdominierende Tiroler Medienhaus Moser Holding (Tiroler Tageszeitung , Life Radio Tirol) hält an der U1 Tirol Medien GmbH 20 Prozent. VM Radio läuft schon als Webradio.

Rock auch analog

Das eigentlich aus Bayern stammende Format Rock Antenne ist schon österreichweit on air – über den DigitalradioStandard DAB+. Der Promotorenverein "Digitalradio Österreich" sieht DAB+ als Zukunftsformat nach UKW, für dessen Empfang man andere Empfangsgeräte braucht. Für schnelleren Erfolg möchte Rock Antenne sein Programm nun auch in Wien über UKW verbreiten können. Die Wiener Rock Antenne GmbH gehört zu 75 Prozent der bayerischen Rock Antenne GmbH, und die wiederum mehrheitlich dem großen bayerischen Privatsender Antenne Bayern im Besitz der Medienkonzerne Springer, Bertelsmann/RTL, Burda sowie bayerischen Mediengruppen wie Oschmann und Döser. Oschmann und Döser halten über ihre Firmen Anteile an der Wiener Rock Antenne an der Adresse von Radio Arabella, an der auch die Dösers beteiligt sind. Arabella soll Nachrichten zuliefern.

Gesundfunk

Lounge-FM-Betreiber Florian Novak hat schon die eine oder andere freie Frequenz in Wien gefunden – dort sendet etwa das Kinderradio Radino, eine andere bekam 2017 (noch nicht rechtskräftig) Welle 1. Lounge sendet hier auf befristeten Eventlizenzen und hat zuletzt einige seiner Bundesländer-Lizenzen der Mediengruppe Österreich für ihr bundesweites Radio Austria verkauft.

Diesmal versucht es Novaks Downtempo-Format (mit Business-Angel Hansi Hansmann an Bord) nach STANDARD-Infos mit neuem Schwerpunkt: als "entspanntes Gesundheitsradio für Wien" in Zusammenarbeit mit der kalifornischen Organisation Healthtunes des österreichischen Komponisten Walter Werzowa, die sich der heilenden Wirkung von Musik widmet und etwa mit dem Wiener AKH kooperiert. (Harald Fidler, 6.11.2019)