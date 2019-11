Das Unternehmen hat den schrillen Magentafarbton patentiert – Versicherungsfirma Lemonade will das ändern

Die Tochter der deutschen Telekom heißt hierzulande "Magenta Telekom". Foto: APA/ROBERT JAEGER

Die Deutsche Telekom hat ihre Farbe – ein Magentaton, der auch namensgebend für das ehemalige T-Mobile in Österreich ist – markenrechtlich geschützt. Ein Umstand, der einem Start-Up für Versicherungen aus den USA nicht schmeckt. Die Marke "Magenta" soll aus Sicht des Unternehmens "Lemonade" nicht mehr patentiert werden dürfen. In Deutschland will man erwirken, dass das im Versicherungsbereich widerrufen wird, wie der "Spiegel" berichtet.

Farbe muss entfernt werden

Die Deutsche Telekom hat sich ihre Magentafarbe 1995 schützen lassen. Merchandise, Mitarbeitergeschenke und eben das Logo tragen seitdem das schrille Pink. Lemonade, das selbst einen Magentafarbton nutzt, startete 2015 in den USA, seit Juni 2019 nunmehr auch in Deutschland – und wurde bald von der Deutschen Telekom geklagt. Diese bekam auch Recht – die pinke Farbe müsse aus allen Vermögenswerten entfernt werden.

Anspruch widerrufen

Für Mitgründer Daniel Schreiber klang das, wie er zum "Spiegel" sagt, wie ein Witz, da das Unternehmen in keiner Weise mit dem Mobilfunker konkurriert. Nun haben sich die Unternehmensgründer an das EU-Amt für geistiges Eigentum und das deutsche Patentamt gewandt und verlangen, dass der Anspruch der Deutschen Telekom auf Magenta widerrufen wird. Die Begründung lautet dabei auch, dass es sich bei dem Farbton um einen handle, den man mit einem handelsüblichen Drucker als Grundton nutze. Der Rechtsstreit wird jedenfalls noch mindestens Monate dauern. (red, 5.11.2019)