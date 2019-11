Silber für Story an "Zeit"-Redaktionsteam um Astrid Geisler für "Der große Unterschied – Wie Frauen in der Arbeitswelt diskriminiert werden"

Medienlöwin 2019: Corinna Milborn, hier bei den Medientagen 2019. Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Corinna Milborn, langjährige Infochefin von Puls 4 und ProSiebensat1Puls4, erhielt Dienstagabend die Auszeichnung "Medienlöwin" in Gold, die vom Journalistinnenkongress für das Lebenswerk vergeben wird.

Für die goldene Medienlöwin waren zudem Susanne Schnabl-Wunderlich (ORF/"Report") und Petra Stuiber (DER STANDARD) nominiert. 2018 wurde ORF-1-Chefin Lisa Totzauer als Medienlöwin ausgezeichnet.

Die Medienlöwin in Silber für eine journalistische Arbeit ging am Vorabend des alljährlichen Wiener Journalistinnenkongresses am Mittwoch an ein Redaktionsteam der "Zeit" für "Der große Unterschied" – Wie Frauen in der Arbeitswelt diskriminiert werden. Astrid Geisler wird auf der Seite des Journalistinnenkongresses bei den Nominierungen für die Silberlöwin genannt, auf "Zeit Online" sind Kerstin Bund, Astrid Geisler und Anne Kunze als Autorinnen angeführt. Die Headline hat in bei der "Zeit" schon Tradition.

Der an Medien und Medienprojekte verliehene "Medienlöwe" geht in diesem Jahr an den ORF-Programmschwerpunkt "100 Jahre Frauenwahlrecht". (red, 5.11.2019)