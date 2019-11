Das 1:1 in Napoli ist ein Achtungserfolg für Red Bull Salzburg in der Königsklasse. Defensive Umstellungen und Glück trugen dazu bei

In dieser Galerie: 2 Bilder Salzburg gelang ein Achtungserfolg gegen eine europäische Spitzenmannschaft.

Foto: APA/Jäger Bullen-Trainer Jesse Marsch tröstete seine Spieler: "Napoli ist eine sehr starke Mannschaft." Foto: APA/Jäger

Das Jammern ist in Österreich bekanntlich eine alte Kulturtechnik. Jeder beherrscht sie, oft fehlt dadurch der Blick auf das Wesentliche. Nach dem 1:1 bei Napoli verweigerte man sich bei Red Bull Salzburg nicht zu Unrecht dieser Pflichtdisziplin. "Grundsätzlich sind wir mal sehr happy, dass wir einen Punkt geholt haben hier, in Neapel haben schon ganze andere Mannschaften verloren, etwa Liverpool", sagte Sportchef Christoph Freund.

Die Fakten: Der SSC Napoli schoss 30 Mal aufs Tor, Salzburg nur 12 Mal. Das Match hätte eher nicht in beide Richtungen ausschlagen können, wie mancherorts nachher behauptet wurde. Allein Napolis Kapitän Lorenzo Insigne hatte Chancen auf fünf Goals. Ein bisserl Glück war dabei.

"Für uns passt der Punkt. Es war nicht unser bestes Spiel, vor allem in der ersten Halbzeit war die Führung glücklich. Schade, dass wir vor der Pause das Tor kassiert haben", sagte Andreas Ulmer, der sein 100. Europacup-Jubiläumsspiel im positivsten Sinne auf dem Platz verkörperte. Total abgeklärt, null Nervosität. Bester Salzburger war Zlatko Junuzovic, der an allen Ecken und Enden des Platzes zu finden war, Fehler seiner Vorderleute ausbügelte.

Defensive Experimente

Jesse Marschs Verordnung einer Dreier- beziehungsweise Fünferkette stabilisierte die Abwehr nur im Promille-Bereich, die Veränderung auf eine Viererkette mit Raute davor im Mittelfeld wirkte wie eine Erlösung für die Bullen, die in der zweiten Halbzeit stabiler standen. Neben Erling Haaland konnte auch Dominik Szoboszlai nach vorne überhaupt keine Akzente setzen, der Ungar fiel mehr mit Fehlpässen auf, die große Gefahrensituationen auf der Gegenseite einläuteten. Napolis Druck ließ erst nach, als der Ungar einen zweiten Sechser gab neben Junuzovic.

Die ersten 45 Minuten waren atemberaubend, quasi alle zwei Minuten eine Torchance. So konnte das im zweiten Durchgang kaum weitergehen. Napoli ist eine unheimlich spielstarke Mannschaft, die mit punktgenauen, diagonalen Pässen Salzburgs tief stehende Abwehr nach Belieben von links und rechts öffnete wie ein Packerl Mannerschnitten. Ulmer: "Sie haben sehr druckvoll gespielt, da ist es schon schwierig, gegen ihre Offensivspieler jede Chance zu verteidigen."

Keine Liebeserklärung

In der Schlussphase waren beide Teams ausgepumpt, "Natürlich sind wir hierhergekommen, um zu gewinnen. Aber am Ende des Spiels waren beide Mannschaften ganz, ganz tot", sage Marsch. Nichtsdestotrotz war dieser Auftritt für den österreichischen Meister ein denkwürdiger und man stellte erneut unter Beweis, dass man im Konzert der Großen ohne Probleme bestehen und mitspielen kann. Lassen sich die guten Phasen in einer Partie länger ausdehnen, hätte man sich eine bessere Chance aufs Achtelfinale erspielen können.

Bemerkenswert waren die Aussagen von Erling Haaland auf die Frage nach einem etwaigen Transfer im Winter. Der Norweger hat zwar mit dem Elfmeter sein Torkonto in der Königsklasse auf sieben erhöht, war im Spiel aber abgemeldet. "Es ist gut für mich, wenn es Gerüchte gibt. Vielleicht wollen mich ein paar Clubs, das ist positiv für mich." Eine Liebeserklärung an Salzburg sieht anders aus.

Den Bullen bleibt nur mehr wenig Hoffnung auf den Aufstieg. Die beiden letzten Partien in Genk und daheim gegen Liverpool müssen gewonnen werden, bei Ausrutschern der Konkurrenz. Marsch: "Dieser Punkt ist hilfreich für die Europa League. Aber wir sind auch noch in der Champions League am Leben für die nächste Phase." (Florian Vetter aus Neapel, 6.11.2019)