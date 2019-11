RTL konnte in den ersten neun Monaten des Jahres Umsatz und Erlöse steigern. Foto: RTL Group

Luxemburg – Der deutsche Medienkonzern RTL Group hat seine Geschäfte dank neuer Shows und Serien aber auch im digitalen Bereich weiter ankurbeln können. In den ersten neun Monaten des Jahres legte der Konzernumsatz zum Vorjahr um 2,8 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Luxemburg mitteilte.

Bereinigt um Währungseffekte sowie Zu- und Verkäufe stiegen die Erlöse um 3,5 Prozent. Die gesetzten Jahresziele bestätigte das Unternehmen.

Streamingdienste gewachsen

Mit derzeit 1,4 Millionen zahlenden Abonnenten in Deutschland und den Niederlanden habe das Wachstum der Streamingdienste die eigenen Erwartungen übertroffen, sagte der neue Unternehmenschef und gleichzeitige Vorsitzende der Bertelsmann-Mutter Thomas Rabe. RTL werde die Ambitionen und Investitionen in diesem Bereich somit deutlich erhöhen. Im klassischen TV-Werbegeschäft kämpft das Unternehmen dagegen wie die gesamte Branche nach wie vor mit rückläufigen Umsätzen.

Im laufenden Geschäftsjahr sollen die Erlöse der Sendergruppe weiter moderat um 2,5 bis 5,0 Prozent ohne Wechselkurseffekte steigen. Für das operative Ergebnis (Ebita) erwartet der Konzern jedoch einen Rückgang von 2,5 bis 5,0 Prozent. Dafür seien Investitionen in Programminhalte sowie die Videoplattformen verantwortlich. (APA, dpa, 7.11.2019)