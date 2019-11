Service

Karte: Der Standard

Ausgangspunkt: Bahnhof Windischgarsten (605 Meter)

Anreise:

mit dem Zug von Linz oder Graz nach Windischgarsten; zurück mit dem Zug von Spital am Pyhrn oder mit Bus Nr. 911 von Spital/Pyhrn nach Windischgarsten-Kirchenplatz.



Mit dem Pkw: Pyhrn Autobahn (A9), Abfahrt Windischgarsten – links auf der Bundesstraße Richtung Windischgarsten – bei Windischgarsten-Mitte von der Bundesstraße abfahren – danach links abbiegen – den Schildern Haltestelle Zentrum beziehungsweise Bahnhof folgen.

Rückreise:

Mit der Bahn von Spital am Pyhrn zurück nach Windischgarsten.

Oder mit Bus Nr. 911 von Spital/Pyhrn nach Windischgarsten-Kirchenplatz. Von dort zu Fuß (circa 700 Meter) oder mit Bus Nr. 430 (nur Montag bis Freitag, oft ungünstige Anschlusszeiten!) zum Bahnhof Windischgarsten.

Route:

Aufs Garstner Eck

Vom Bahnhof gehen wir die Bahnhofsstraße circa 50 Meter Richtung Ortskern und biegen nach dem ehemaligen Gasthof Alpenflora rechts ab. Ab hier folgen wir bis nach Spital/Pyhrn stets den gelben Wegweisern "Garstner Eck, Kammweg Spital am Pyhrn" (beziehungsweise später "Kammweg Spital am Pyhrn"). Kurz die Asphaltstraße entlang, dann rechts auf eine weitere Straße (Garstnereckstraße). Auf ihr unter der Bahn hindurch, danach die rechte Asphaltstraße nehmen. Leicht bergauf, unter der Bundesstraße hindurch und zu einem Parkplatz am Rand der Bundesstraße. An dessen nordwestlichem Ende links auf eine Forststraße abbiegen (Wanderweg Nr. 13). Nach einer Rechtskehre ignorieren wir die Abzweigung nach rechts unten ("Garstnereck-Rundwanderweg") und wandern stattdessen auf der Schotterstraße gerade weiter. Wenig später verlassen wir die Straße nach links auf einen Steig (rot-weiße Markierungspfeil-Tafel, Weg Nr. 13). Weiter oben erreichen wir wieder eine Schotterstraße. Auf ihr kurz nach links. In einer Rechtskehre biegen wir nach links auf eine zweite Schotterstraße ab (Metall-Markierungspfeil). Schon nach circa 25 Metern verlassen wir sie wieder nach rechts auf einen Steig (Markierung beachten!). Auf ihm erreichen wir den Kamm, dem wir bis Spital am Pyhrn folgen werden. Am Kamm nach links in Kürze leicht ansteigend zum Garstnereck (794 Meter, kleine Gipfeltafel auf Baum).

Am Kammweg zum Schartnerbauer

Auf einem Karrenweg sanft absteigen, dann in einer Rechtskehre geradeaus auf einen Hohlweg (Wegweiser!). Dieser bringt uns unten aus dem Wald hinaus und auf einen Karrenweg, dem wir nach links folgen. Entlang des Zaunes über die Wiese, vorbei an einer Hütte, schließlich wieder im Wald hinunter. Kurz vor einem Sattel mit einigen Häusern verlassen wir den Karrenweg nach links auf einen Steig. Auf ihm bergab und auf einer Straße nach rechts hinauf in den Sattel. Dort folgen wir bei einer Gabelung der linken Asphaltstraße (Wegweiser "Spital am Pyhrn") und wandern auf ihr bis zum letzten Bauernhof auf einer Kuppe hinauf (Eggerbauer, 780 Meter). Zwischen den Gebäuden hindurch (Paradies für Katzenfreunde!), auf einer Schotterstraße im Links-rechts-Bogen hinunter, dann durch Wald leicht absteigend bis zum nächsten Sattel beim Schartnerbauern (circa 695 Meter).

Weiterweg nach Spital am Pyhrn

Beim Schartnerbauern auf der Asphaltstraße nach rechts (Wegweiser "Kammweg Spital") und bis zum letzten Gebäude, wo die Straße endet. Nun auf einem Wanderweg weiter. Er führt gerade über die Wiese, dann in den Wald. Dort treffen wir auf eine recht neue Forststraße und folgen ihr nach links. Nach circa 200 Metern biegen wir nach rechts auf einen Wanderweg ab (Holzpfosten mit rot-weißer Markierung, keine Tafel!). Kurz bergab, dann bergauf, über eine Brücke und zu einer Schotterstraße. Auf ihr rechts und nach circa 25 Metern links auf einen Karrenweg (zweimal Wegweiser "Kammweg Spital am Pyhrn"). Der Karrenweg wird später zu einem schmälern Wanderweg und führt an den Westhängen des Wurbergs entlang, bis man beim sogenannten "Girtlermarterl" den Wald verlässt und auf eine Schotterstraße trifft. Auf ihr entweder nach links zum Bahnhof (Tafel "Sportplatz, Bahnhof"). Oder, bei Rückreise mit dem Bus, auf der Schotterstraße geradeaus (Tafel "Spital am Pyhrn"), durch ein kleines Waldstück, oberhalb des Hotels Freunde der Natur vorbei und bergab zu einer Asphaltstraße. Auf ihr geradeaus zur Stiftskirche und zur Bundesstraße. Dort circa 50 Meter nach links zur Bushaltestelle "Spital am Pyhrn – Hauptplatz". Rückreise nach Windischgarsten: siehe oben.

Anforderungen: Einfache, gemütliche Wald- und Wiesenwanderung, durchgehend markiert und beschildert.

Einkehr: Spital/Pyhrn: Hotel Freunde der Natur; Windischgarsten: Gasthof Kemmetmüller, Rösslwirt

Karte: Freytag-&-Berndt-Wanderkarte WK 081

Schauschmiede: Lindemayr-Schmiede Spital am Pyhrn (nach telefonischer Anmeldung, +43-7563-20643)