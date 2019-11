In Österreich befinden sich rund 800 Asylwerber in der Lehre. Was soll man tun, wenn dann ein Asylantrag abgelehnt wird? Soll man diese Lehrlinge abschieben oder trotzdem hier arbeiten lassen? Eine Frage, die eine der heftigsten politischen Debatten der letzten Jahre ausgelöst hat. Warum das so ist und welche Lösung nun erarbeitet wurde, erklärt Wirtschaftsredakteur András Szigetvari. Den Podcast hören Sie hier. (red, 6.11.2019)



Auch die neue Lösung für Asylwerber in der Lehre dürfte in den kommenden Monaten noch heftig diskutiert und angefochten werden. Foto: LISA SCHAFFNER