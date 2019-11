Debatte um Huawei und 5G-Ausbau in Deutschland hält an

Huawei-CEO Ren Zhengfei Foto: AP Photo/Ng Han Guan

In der Debatte um den Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland hat der Chef des chinesischen Telekomausrüsters Huawei Kritik an seinem Unternehmen zurückgewiesen. Er könne "mit Sicherheit" versprechen, dass Huawei keine Daten an die chinesische Regierung weitergibt, sagte Ren Zhengfei am Mittwoch vor Journalisten am Huawei-Hauptsitz im südchinesischen Shenzhen.

Technik "dringend benötigt"

"Die deutsche Regierung wird für sich die beste Entscheidung treffen", gab sich Ren Zhengfei zuversichtlich. Huawei wolle seine Produkte in so viele Länder wie möglich verkaufen. Die Technik des chinesischen Konzern werde in Deutschland "dringend benötigt".

Trotz Sicherheitsbedenken insbesondere der USA will Deutschland Huawei beim 5G-Netz nicht von vornherein ausschließen. Die Diskussion über den richtigen Umgang mit dem chinesischen Konzern hält jedoch an. In Österreich hat die Regulierungsbehörde RTR keine Sicherheitsbedenken.

In Deutschland hatte die Bundesnetzagentur Mitte des Monats ein Entwurfspapier vorgelegt, das Regeln für den sicheren Bau und Betrieb eines 5G-Netzes vorsieht. Dem zufolge müssen Lieferanten eine Erklärung der Vertrauenswürdigkeit abgeben – darin muss zum Beispiel stehen, dass die Firma keine vertraulichen Informationen ins Ausland weiterleitet. Eine Klausel, die explizit gegen Huawei gerichtet ist, ist in dem Regelwerk nicht enthalten. Huawei-Kritiker hatten dies gefordert.

Marktführer

Der chinesische Netzwerkausrüster gilt als Marktführer bei Netzwerk-Technologien für den Aufbau des neuen Mobilfunkstandards 5G, der in den kommenden Jahren auch in Deutschland erfolgen soll. China ist beim Aufbau des 5G-Netzes deutlich weiter. Zu den Hauptkonkurrenten zählen die europäischen Anbieter Nokia und Ericsson.

Huawei wird von US-Behörden verdächtigt, seine unternehmerische Tätigkeit zur Spionage für China zu nutzen. Beweise dafür gibt es bisher nicht. Die USA drängen aber auch andere westliche Länder wie Deutschland, Huawei von den Netzen für den neuen superschnellen Mobilfunk-Standard 5G fernzuhalten. Huawei wies die US-Vorwürfe stets zurück. (APA/dpa, 6.11.2019)