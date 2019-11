Coach Struber peilt am Donnerstag in Graz "richtungsweisender Partie" drei Punkte an

Sollbauer vs. Robinho, zweite Runde.

Graz – In der Neuauflage des jüngsten Fußball-Europa-League-Duells mit Istanbul Basaksehir will sich der WAC am Donnerstag (21.00 Uhr/live Puls4, DAZN) diesmal belohnen. Zwei Wochen nach der vermeidbaren 0:1-Auswärtsniederlage sinnen die Kärntner in Graz auf Revanche, um die Aufstiegschance zu wahren. "Wir werden alles dran setzen, um die wichtigen drei Punkte mitzunehmen", sagte Coach Gerhard Struber.

Ein 1:1 gegen die AS Roma sowie der 4:0-Kantersieg über Sturm am vergangenen Wochenende zeigen, dass die "Wölfe" in der steirischen Landeshauptstadt nicht fremdeln. Diese "Wohlfühl-Atmosphäre" soll die Leistung gegen Basaksehir einmal mehr befeuern. "Wir genießen die Atmosphäre und fühlen uns dort sehr wohl. Das kriegt man als Spieler und Trainer nicht so oft in einem Spielerleben. Da müssen wir die Gunst der Stunde nützen", erklärte Struber. Seine Mannschaft liegt in der Gruppe J gleichauf mit Basaksehir (je 4) einen Punkt hinter der Roma bzw. zwei Zähler vor Borussia Mönchengladbach.

"Alles in die Waagschale werfen"

Im "Hinspiel" am Bosporus konnte der WAC gegen die mit zahlreichen internationalen Routiniers gespickten Hausherren seine gewohnten Qualitäten nur selten ausspielen, in der 80. Minute fingen sich Michael Liendl und Co. dann den entscheidenden Konter ein. Zu ähnlichen Szenen soll es diesmal gar nicht erst kommen. "Wir wissen, wie richtungsweisend dieses Spiel für uns ist und wollen gegen den technisch schwer gewichteten Gegner alles in die Waagschale werfen", versprach Struber. "Wir wollen von der ersten Sekunde an der unangenehme Taktgeber sein."

Seine Team könne "schon richtig gut Fußball spielen", in erster Linie müsse man aber die Türken mit hoher Aufmerksamkeit und schierer Intensität überrumpeln. "Wir wollen sie mit unserer Art überfordern. Das ist die einzige Chance", betonte Struber, dessen Truppe nur drei Tage später in Wolfsberg in der Liga gegen Meister Salzburg gefordert sein wird.

Durchaus als Vorteil könnten sich die Ausfälle von Mahmut Tekdemir und des Torschützen des Hinspiels, Irfan Kahveci, erweisen, die üblicherweise im zentralen Mittelfeld Basaksehirs gesetzt sind. Kahveci ist fix out, Tedkemir "wackelt" noch. "Das sind schon zwei Stammkräfte. Und wenn man gesehen hat, was Kahveci mit seinen Dribbelkünsten im ersten Spiel gemacht hat, dann ist das sicher kein Nachteil für uns", meinte Struber. Er selbst hat, abgesehen vom verletzten Dominik Baumgartner, einen vollfitten Kader zur Verfügung. (APA; 6.11.2019)

Wolfsberger AC – Istanbul Basaksehir (Graz, Merkur Arena, Donnerstag 21.00 Uhr/live Puls 4 und DAZN, SR Sandro Schärer/SUI)

WAC: Kofler – Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz – Schmid, M. Leitgeb, Liendl, Ritzmaier – Weissman, Niangbo

Ersatz: Kuttin – Gollner, Peric, Sprangler, Wernitznig, A. Schmidt, Schmerböck

Es fehlt: D. Baumgartner (Außenmeniskusriss)

Basaksehir: Günok – Junior Caicara, Skrtel, Epureanu, Clichy – Topal – Visca, Robinho, Tekdemir/Azubuike, Gulbrandsen – Crivelli

Ersatz: Babacan – Ponck, Ucar, Behich, Inler, Turan, Ba, Elia

Es fehlen: Vieira, Jojic, Frei, Torun, Dieng (alle nicht im UEFA-Kader), Kahveci (Oberschenkel), Aleksic (Schulter)

Fraglich: Tekdemir (angeschlagen)