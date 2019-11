Der Verlag des Nobelpreisträgers richtet sich mit einer "Richtigstellung" betreffend Handkes umstrittene Aussagen und "falsche Zitate" an schwedische Medien

In dieser Galerie: 2 Bilder Sein Verlag rückt nun aus, um Peter Handke beizuspringen. Foto: APA/AFP/FRANCISCO LEONG Bücher Handkes bei einer Präsentation im Suhrkamp Verlag. Foto: APA/AFP/MICHELE TANTUSSI

Da Peter Handke es eher ablehnt, sich mit seinen Kritikern auseinanderzusetzen, springt sein Verlag Suhrkamp nun in die Bresche. Der Verlag schickte ein englischsprachiges Dokument, das er als "work in progress" bezeichnet, (offenbar nur) an schwedische Medien – es ist mittlerweile auf einer Wordpress-Website einsehbar.

Der Verlag will damit "schrägen/teils falschen Zitaten" entgegentreten, die Handke zugeschrieben wurden und die Debatte weiter befeuerten. Der erste Punkt betrifft gleich Handkes Aussagen zu den Jugoslawienkriegen. Das Dokument zitiert aus Medienberichten und stellt diesen in Form einer "Clarification" Aussagen Handkes und Zitate aus seinen Büchern entgegen, die diese entkräften sollen.

Medien wie die "FAZ" und der Deutschlandfunk weisen bereits darauf hin, dass es sich bei Suhrkamps Materialsammlung um "Richtigstellungen" im Sinne des Autors handelt. Die Kritik werde oft verkürzt wiedergegeben, oft fehle es auch bei den Handke-Passagen an Kontext. (red, 6.11.2019)