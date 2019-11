"This Is How (We Want You To Get High)" ist das erste neues Material seit 2012

George Michael, anno 2011. Foto: CAROLINE TRUE

Vor drei Jahren starb Popstar George Michael, dennoch wird seine Musik auch diesen Winter wieder allgegenwärtig sein. Das liegt allen voran am Kinofilm "Last Christmas", der von Wham!-Hits inspiriert wurde und am 14. November in Österreich anläuft. Auf dem Soundtrack ist zudem ein bisher unveröffentlichter Track des britischen Sängers vertreten.

georgemichaelVEVO

Neuer Song

Bei "This Is How (We Want You To Get High)" handelt es sich um den ersten neuen Song Michaels seit 2012, wie sein Plattenlabel mitteilte. Die Musik zum Film umfasst darüber hinaus den titelgebenden Wham!-Klassiker, zwei weitere Tracks der Gruppe sowie zwölf Titel aus dem Soloschaffen von Michael, der 2016 einem Herzleiden erlag. Die von Regisseur Paul Feig in Szene gesetzte Musikkomödie "Last Christmas" versammelt Stars wie Emilia Clarke, Henry Golding, Michelle Yeoh und Emma Thompson für eine weihnachtliche Liebesgeschichte. (APA, 6.11.2019)