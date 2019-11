Zum Glück für uns Archäologen scheint das Interesse am Gestern ungebrochen groß. Viele Menschen sind fasziniert von der Vergangenheit, sie informieren sich in Ausstellungen, in Büchern und Vorträgen über die verschiedensten Aspekte der Archäologie. Das gilt natürlich in erster Linie den Spuren verschwundener Kulturen selbst; spannend finden viele aber auch die neuesten technischen Errungenschaften und Methoden, die in der Archäologie zur Anwendung kommen, und manche tauchen gerne in den Arbeitsalltag von Archäologinnen und Archäologen ein.

Durch das Internet haben sich die Möglichkeiten dazu vervielfacht; sensationelle Neufunde verbreiten sich rasend schnell, über Websites verschiedener Institute und Museen kann man sich über individuelle Projekte auf dem Laufenden halten, und Social-Media-Accounts geben in Echtzeit Möglichkeiten zum Meinungsaustausch. Und dann sind da noch die Blogs. Ein bisschen behäbiger als Twitter und Co, oft persönlicher als offizielle Homepages, teilen hier Archäologen, zumeist unentgeltlich, ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Begeisterung mit interessierten Laien und Kollegen. Und wie man besonders hier im Forum des Archäologieblogs im STANDARD sehen kann, dürfte dieses Format auf recht breite Zustimmung treffen, worüber wir uns als Archäologen sehr freuen.

Der Archäologieblog im STANDARD ist natürlich bei weitem nicht der einzige Blog zum Thema. Die österreichische Archäologie hat noch weitere Blogs im Angebot, die sich unterschiedlichen Aspekten des Faches widmen, äußerst lesenswert sind und von denen wir heute einige vorstellen wollen. Diese Liste erhebt natürlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es wird auch nicht gewertet, wir haben aber darauf geachtet, dass die Blogs zum jetzigen Zeitpunkt noch aktiv sind.

Foto: APA/AFP/MENAHEM KAHANA

Stiegenblog

Treuen Archäologieblog-Lesern wird der Stiegenblog sicherlich ein Begriff sein. Gestartet als Bericht über die komplexe Bergung der ältesten Holzstiege der Welt aus dem Salzbergwerk Hallstatt, ist das Format längst über sich hinausgewachsen und gibt seit 2014 jedes Jahr Einblicke in die Ausgrabungs- und Forschungstätigkeiten rund um das Hallstätter Salzbergwerk, eines der spannendsten und am längsten laufenden archäologischen Projekte Österreichs.

Freigelegt

Die Stadtarchäologie Wien hat ebenfalls schon einige Beiträge für den Archäologieblog im STANDARD verfasst, die vor allem im Forum zu regen Diskussionen geführt haben. Auf "Freigelegt", dem offiziellen Blog, kann man noch tiefer in die Arbeit der Stadtarchäologie eintauchen und findet spannende Berichte zu Ausgrabungen und Funden in Wien.

Pfahlbautenblog

Seit 2015 kann man sich im Pfahlbautenblog zu Themen rund um das Unesco-Welterbe "Prähistorische Pfahlbauten um die Alpen" informieren. Der Blog berichtet über die vielfältige Arbeit in Denkmalschutz, Vermittlung und Forschung, darunter Berichte zu Pollenanalysen, dem Einsatz eines Tauchroboters oder Citizen-Science.

Motherhood in Prehistory

Für alle, die es etwas akademischer mögen, gibt es den ausgezeichneten Blog "Motherhood in Prehistory", der gleich zwei Projekte über Mutterschaft in der Urgeschichte begleitet. Seit 2014 berichten hier Katharina Rebay-Salisbury und Kolleginnen und Kollegen über alles rund ums Thema und über ihre eigenen Forschungen, die kürzlich in der renommierten Zeitschrift "Nature" veröffentlicht wurden.

OREA

Kein Blog im eigentlichen Sinne ist die Website des Instituts für Orientalische und Europäische Archäologie (OREA) an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, sie steckt aber trotzdem voller Informationen und News rund um das Institut und dessen Projekte. Darunter finden sich auch immer wieder Gastkommentare der OREA-Forscher und Einblicke zu aktuellen Projekten.

Archäologik

Gut, zugegebenermaßen ist Archäologik ein deutscher Blog. Aber einer, der 2015 zum Wissenschaftsblog des Jahres gekürt wurde und gleichermaßen umfassend wie speziell ist, sodass wir ihn hier gerne nennen möchten. Betrieben vom Archäologen Rainer Schreg, Professor für Archäologie und Neuzeit der Universität Bamberg, setzt sich der Blog mit der Archäologie allgemein und dem Kulturgutschutz im Speziellen auseinander. Vor allem Themen, die in der Öffentlichkeit oft nicht so richtig wahrgenommen werden, darunter "grundsätzliche methodisch-theoretische und wissenschaftspolitische Aspekte der Archäologie" werden diskutiert. Wer richtig eintauchen möchte in das Fach Archäologie, ist hier richtig.

Viel Spaß beim Lesen! (Petra Schneidhofer, 7.11.2019)