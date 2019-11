Europarat-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric Foto: APA/AFP/MARTIN OUELLET-DIOTTE

Straßburg – Vertreter des Europarats haben zum Beginn des "Weltforums der Demokratie" die Wichtigkeit der Medienkompetenz von jungen Menschen betont. Da diese weniger Erfahrung mit Demokratie und demokratischen Prozessen hätten, sei es unabdingbar, ihnen genügend Wissen über Medien mitzugeben, sagte die Präsidentin der Parlamentarischen Versammlung der Staatenorganisation, Liliane Maury Pasquier.

Europarat-Generalsekretärin Marija Pejcinovic Buric betonte bei der Eröffnung des Forums am Mittwoch in Straßburg, dass Maßnahmen, die Demokratie im digitalen Zeitalter schützen sollen, darauf überprüft werden müssen, ob sie auch in zehn Jahren noch passend sind. Solange es starke Institutionen und ein ausgeglichenes Kräfteverhältnis gebe, sei die Demokratie auch während Änderungen des Informationszeitalters belastbar, so Pejcinovic Buric.

Bei der seit 2012 jährlich stattfinden Gesprächs-Reihe "Weltforum der Demokratie" stehen in diesem Jahr Medien und der Kampf gegen Missinformation im Mittelpunkt. Bis Freitag debattieren dazu Experten, Medienschaffende und Politiker im französischen Straßburg. Das Forum befasst sich mit den Herausforderungen für Demokratie und wie diesen begegnet werden kann. Der Europarat ist ein Zusammenschluss von 47 Staaten. Die Organisation setzt sich für den Schutz und die Einhaltung der Menschenrechte ein. (APA/dpa, 6.11.2019)