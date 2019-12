Bird von Architectmade

"Turning Heads" von Architectmade Foto: Hersteller

Die Vogelfiguren "Bird", ebenfalls bekannt als "Turning Heads", zählen seit 1959 zu den zeitlosen Ikonen des dänischen Designs. Sie haben schon Generationen von Kindern Freude bereitet. Und das auch oder gerade weil sie klein und von klaren Linien bestimmt sind. Fast wie eine Kinderzeichnung. Die Köpfe der drei Vögel lassen sich in nahezu jede Richtung drehen, wodurch immer wieder neue Ausdrucksmöglichkeiten von Glück bis Neugierde entstehen. Die sympathischen Holztierchen wurden als Familie entworfen, bringen aber auch jedes für sich Spaß. Kann man auch nur anschauen. Ab 45 Euro

www.architectmade.com





ArcheToys von Magis-Design

"ArcheToys" von Magis-Design Foto: Hersteller

"ArcheToys" ist eine Sammlung von Modellspielzeugen aus einfachen, industriell gefertigten Stahlprofilen. Die Fahrzeuge werden auf grafisch klar gestaltete Umrisse reduziert. So entstehen archetypische Formen, die uns auf einen Blick an Feuerwehrautos, Traktoren oder Doppeldecker erinnern. Sie sprechen sowohl Kinder als auch Erwachsene an, für die "ArcheToys" nicht selten zu Sammlerstücken werden. Die von Designerin Floris Hovers gestaltete Serie wird durch einen Bauernhof ergänzt und besteht aus über 30 Modellen in kräftigen Farbtönen wie Grün, Blau, Rot und Orange. Ab ca. 85 Euro

www.magisdesign.com





Bauhaus-Bauspiel von Naef

"Bauspiel" von Naef Foto: Hersteller

Im Jahr des hundertjährigen Bauhaus- Jubiläums besonders beliebt: das farbige "Bauspiel" von Alma Siedhoff-Buscher. Sie entwarf es 1923 während ihrer Ausbildung am Weimarer Bauhaus für das Kinderzimmer im Musterhaus "Am Horn". Anschließend wurde es in den Bauhaus-Werkstätten hergestellt. Bereits seit 1977 produziert der Schweizer Hersteller Naef das Bauspiel wieder aus farbig lackiertem Ahornholz als Re-Edition. Das vielseitige Spielzeug soll sowohl Freude bereiten, als auch die Fantasie anregen. Es kann zu einem Schiff, Landschaften oder Figuren zusammengesetzt werden. 142 Euro

www.naefspiele.ch





Sedici Animali von Danese Milano

"Sedici Animali" von Danese Milano Foto: Hersteller

Der italienische Designer Enzo Mari hat sich ein Holzpuzzle ausgedacht, das kleine wie große Kinder begeistert. "Sedici Animali" besteht aus sechzehn Tierfiguren, die aus unbehandeltem, massivem Eichenholz gefertigt werden. Man kann mit ihnen einfach spielen oder sie in einem passenden Rahmen zum Puzzle zusammensetzen. Und auch dafür gibt es nicht nur eine, sondern viele verschiedene Lösungen. Aufgeräumt ist schnell, denn nach dem Spiel wandern die Figuren einfach in die passende Box. Das Puzzle gibt es in einer limitierten Auflage. 342 Euro

www.danesemilano.com





Eckolo von Remember

"Eckolo" von Remember Foto: Hersteller

Bei "Eckolo" lässt der Name auf die Form schließen – und Anecken ist erwünscht. Die dreieckigen Spielkarten sind mit bis zu drei leuchtenden Farben bedruckt. Ziel des Spiels ist es, passende Farbecken anzulegen, damit sechseckige Formen entstehen. Die Regeln sind denkbar einfach. Hat ein Spieler keine passende Karte, heißt es, so lange zu ziehen, bis man anlegen kann. Im Laufe des Spiels entstehen immer wieder neue Formen und Farbkombinationen, die an ein buntes Op-Art-Kunstwerk erinnern. Eckolo umfasst 76 bedruckte Pappkarten und ist für Kinder ab dem fünften Lebensjahr geeignet. 24,90 Euro

www.remember.de

(Heike Edelmann, RONDO, 19.12.2019)