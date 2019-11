"Na und, wir haben seine Ehegattin gefasst," sagte Erdoğan am Mittwoch. Foto: AP

Ankara – Die Türkei hat nach eigenen Angaben eine Ehefrau des getöteten Chefs der IS-Terrormiliz, Abu Bakr al-Baghdadi, festgenommen. Al-Baghdadi habe sich selbst in die Luft gesprengt und die USA habe dazu eine "solide Kommunikationskampagne" betrieben, sagte Präsident Tayyip Erdoğan am Mittwoch in Ankara. Und weiter: "Na und, wir haben seine Ehegattin gefasst. Aber seht, wir machen keinen Wirbel darum, ich verkünde das heute jetzt zum ersten Mal." Details zu Zeitpunkt oder Ort der Festnahme nannte Erdoğan nicht.

Am Dienstag hatte die Türkei bereits erklärt, eine Schwester Al-Baghdadis, deren Ehemann und Schwiegertochter in Nordsyrien gefasst zu haben. Die oppositionsnahe Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte die Festnahme. In den Gebieten in Nordsyrien, die von mit der Türkei verbündeten Rebellen kontrolliert werden, hielten sich noch Hunderte IS-Mitglieder und deren Familien auf, teilten die Aktivisten mit. Die Türkei werde in den kommenden Wochen vermutlich weitere Extremisten und deren Angehörige festnehmen.

Geheimeinsatz

Al-Baghdadi hatte mindestens zwei Frauen. Autor William McCants zufolge, der lange zum IS geforscht hat, war Al-Baghdadis erste Frau Asma die Tochter seines Onkels mütterlicherseits und damit seine Cousine. Seine zweite Frau Isra heiratete Al-Baghdadi laut McCants vermutlich nach dem US-Einmarsch im Irak im Jahr 2003.

Erdoğan kritisierte die "PR-Kampagne" der USA nach der Tötung von IS-Anführer Al-Baghdadi. Er selbst wolle keinen Wirbel um solche Operationen machen. Foto: EPA/US DEPARTMENT OF DEFENSE HANDOUT

Die "New York Times" hatte unter Berufung auf Mitarbeiter der US-Regierung Ende Oktober berichtet, dass eine von Al-Baghdadis Frauen vor dem Geheimeinsatz, der zu seinem Tod führte, festgenommen und befragt worden war. Sie habe Hinweise zu Al-Baghdadis Standort in Nordsyrien gegeben. Um welche Frau es sich dabei handelte, blieb unklar.

Spezialkräfte des US-Militärs hatten Al-Baghdadi Ende Oktober in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt. Dort zündete er US-Angaben zufolge eine Sprengstoffweste. Der IS bestätigte später den Tod des Anführers und benannte Abu Ibrahim al-Hashimi al-Quraischi zum Nachfolger. (red, APA, 6.11.2019)