In dieser Galerie: 2 Bilder "So schnell wie möglich" soll der britische Premierminister Boris Johnson einen EU-Kommissar nominieren, fordert die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula Von der Leyen.

Foto: EPA/Stephanie Lecoco Die 51-jährige Adina Valean, gegenwärtig Chefin des Energie- und Industrieausschusses des Europaparlaments, soll in der neuen EU-Kommission für das Verkehrsportfolio zuständig sein. Foto: European Union 2019 / EP

Brüssel/Straßburg/London – Rumänien hat zwei Anwärter für die EU-Kommission vorgeschlagen, die designierte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen entschied sich für Europaabgeordnete Adina Valean, gegenwärtig Chefin des Energie- und Industrieausschusses. Ein Sprecher ihres Übergangsteams sagte am Mittwoch der Deutschen Pressen-Agentur, von der Leyen habe diese Entscheidung nach Gesprächen mit den beiden Nominierten getroffen. Valean solle in der neuen EU-Kommission für das Verkehrsportfolio zuständig sein. Zu diesem Thema habe sie in ihrer Karriere schon viel Erfahrung gesammelt.

Rumäniens neues liberales Minderheitskabinett unter Premierminister Ludovic Orban (PNL) hatte am Mittwoch auf seiner ersten Regierungssitzung überhaupt beschlossen, die beiden rumänischen Europaabgeordneten Adina Valean und Siegfried Muresan (beide EVP/PNL) als EU-Kommissarskandidaten vorzuschlagen. Beide, die 51-jährige Valean, die als eine der einflussreichtsten Europaabgeordneten des Landes gilt, und der 38-jährige Europaabgeordnete Siegfried Muresan, stellvertretender Vorsitzender der EVP-Fraktion, werden als integer und kompetent beschrieben. Die Vorschläge Rumäniens erfolgten in Abstimmung mit Staatschef Klaus Johannis, der der Regierungssitzung auf Einladung des Ministerpräsidenten beigewohnt hatte.

Die vorherige Kandidatin Rumäniens, Rovana Plumb, war wegen finanzieller Interessenkonflikte vom Europaparlament gestoppt worden.

Geschlechterparität als Ziel

Von der Leyen wolle ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis in der EU-Kommission als Ziel aufrechterhalten, so Kommissionssprecherin Dana Spinant. Auch das Europaparlament fordert Parität ein. Sozialdemokraten und Grüne verlangen mehr weibliche Ersatzkandidaten für das neue Kollegium. "Das ist eine klare Bedingung dafür, dass wir die künftige EU-Kommission unterstützen", sagte Iratxe Garcia, Fraktionschefin der Sozialdemokraten, am Mittwoch.



Julian King im Gespräch

Von der Leyen hat zudem den britischen Premierminister Boris Johnson schriftlich aufgefordert, "so schnell wie möglich" einen EU-Kommissar zu nominieren. In einem entsprechenden Schreiben habe sie demnach Johnson ermutigt, eine Frau vorzuschlagen, sagte eine Kommissionssprecherin in Brüssel.

Großbritannien ist dazu verpflichtet, für die Zeit bis zu seinem Austritt aus der Europäischen Union einen EU-Kommissar zu ernennen. Bisher hatte Großbritannien wegen des Brexits keinen Kommissionsanwärter nominiert. Der Brexit wurde auf 31. Jänner verschoben. Dass der Brite Julian King, der derzeitige EU-Sicherheitskommissar, im Amt bleiben wird, galt bisher als wahrscheinlichste Variante.



Die neue EU-Kommission soll mit einem Monat Verspätung am 1. Dezember ihr Amt antreten. Die Ablehnung der von Frankreich, Ungarn und Rumänien nominierten Kandidaten durch das Europaparlament hatte eine Verschiebung notwendig gemacht. Paris und Budapest nominierten als Ersatz für Sylvie Goulard und Rovana Plumb jeweils einen Mann nach: Thierry Breton und Oliver Varhelyi.

Das EU-Parlament würde auch ohne einen EU-Kommissar aus Großbritannien über die neue Kommission abstimmen. Laut der Position des EU-Parlaments sollte das Vereinigte Königreich seinen Verpflichtungen als Mitgliedstaat nachkommen und einen Kandidaten stellen, keinesfalls sollte London jedoch die Arbeit der EU-Institutionen blockieren, verlautete am Mittwoch aus Parlamentskreisen in Brüssel. (APA, 6.11.2019)