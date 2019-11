Lilya (Elena Lyadova) soll mit ihrem Mann vom Grundstück vertrieben werden: "Leviathan" erzählt eine Geschichte aus dem heutigen Russland, RBB, 0.20 Uhr.

Foto: RBB / WDR / Wild Bunch

20.15 REPORT

Dokeins: Die Feinde der Greta Thunberg Warum wird die junge Klimaaktivistin so leidenschaftlich gehasst? Marielle Gittler spricht mit Freund und Feind, Kommunikationswissenschafterin Irene Neverla analysiert. Bis 21.05, ORF1

20.15 DOKUMENTATION

Die Revolution der Roboter Künstliche Intelligenz könnte Schätzungen zufolge bis 2025 weltweit an bis zu 250 Millionen Arbeitsplätzen die Tätigkeit von Menschen übernehmen. Sind wir auf solche Umbrüche vorbereitet? Darüber wird im Anschluss an die Dokumentation um 21.00 auch bei Gert Scobel unter dem Titel Willkommen in der Arbeitswelt 4.0 diskutiert. Bis 22.00, 3sat

21.05 TALK

Talk 1: Schnee war's! Killt der Klimawandel den Wintersport? Bei Lisa Gadenstätter diskutieren Klimaforscher Marc Olefs, Hüttenwirtin Elisabeth Frisch, Liliana Dagostin vom Alpenverein und Josef Burger, Chef der Bergbahnen Kitzbühel. Bis 21.45, ORF 1

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Die Chinesen und das Rotlicht Chinesische Klans haben große Teile der Wiener Rotlichtszene übernommen: Es entstehen immer mehr illegale Billigbordelle, getarnt als Massagesalons. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TRAGIKOMÖDIE

Herr Lehmann (D 2003, Leander Haußmann) Slackertum im Westberlin in den Tagen des Mauerfalls. Leander Haußmann brachte Sven Regeners Romandebüt bereits zwei Jahre nach dessen Erscheinen auf die Leinwand. Bis 23.40, NDR

22.25 KOMÖDIE

Schwedisch für Fortgeschrittene (Heartbreak Hotel, S 2006, Colin Nutley) Geht Spaß auch über 40? Unbedingt! Helena Bergström und Maria Lundqvist liefern in Colin Nutleys Komödie ein famoses Doppel. Bis 0.00, 3sat

Trailer zu "Schwedisch für Fortgeschrittene". Universum Film

22.30 DOKUMENTATION

Menschen & Mächte: Lebensborn, die vergessenen Opfer Die Zuchtanstalten der "arischen Kinder für den Führer" sollten der Zeugung von Herrenmenschen dienen und waren Anlaufstelle für die Verschleppung mittel- und osteuropäischer Kinder. In der Doku kommen ehemalige Lebensborn-Kinder zu Wort. Bis 23.25, ORF 2

23.25 TALK

Stöckl Extrembergsteiger Hans Kammerlander, Meteorologe Marcus Wadsak, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb, Sängerin Jeanette Biedermann und Kabarettist Gery Seidl zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.25, ORF 2

0.20 DRAMA

Leviathan (Lewiafan, R 2014, Andrei Swjaginzew) Ein Mann im aussichtslosen Kampf gegen Politik und Kirche. Mit seinem Film über einen Mechaniker, der sein Grundstück verteidigt, schuf Andrei Swjaginzew eine wuchtige Parabel auf das heutige Russland. Bis 2.35, RBB

Trailer zu "Leviathan". Moviepilot Trailer