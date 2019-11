[Inland] Trotz Einigung droht vielen Asylwerbern in Lehre bald die Abschiebung.

Podcast: Asylwerber in der Lehre – wo ist das Problem?

#MeTwo-Initiator Ali Can im Interview: "Rassismus ist etwas, das wir alle in uns haben".

[International] Juli Briskman zeigte dem Präsidenten eine obszöne Geste, verlor ihren Job und wurde nun in ein politisches Amt gewählt.

[Panorama] Zusammenschluss der Gletscher-Skigebiete für Betreiber "alternativlos".

[Kultur] Viennale-Resümee: Abwechslungsreich, weiblich und noch ausbaufähig.

[Immobilien] Wie bekommt man einen Kredit für ein Haus oder eine Wohnung? Die wichtigsten Fragen und Antworten zusammengefasst.

[Wetter] Zunächst gibt es in der Osthälfte noch einige Restwolken. Vor allem im Südosten bringen diese eventuell auch einige Regentropfen, ehe sich das Wetter spätestens über Mittag beruhigt. Danach kann sich großteils noch die Nachmittagssonne durchsetzen. Bis 10 Grad.

[Zum Tag] Am 7. November 1929 öffnete in New York das Museum of Modern Art seine Türen für die Öffentlichkeit.