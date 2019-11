Auf die AUA kommt mit einem umfassenden Sparpaket und großem Konkurrenzdruck aus Irland eine turbulente Zeit zu. Foto: APA/Roland Schlager

Wien – Die Austrian Airlines verabschiedet sich von ihrem Ziel, heuer einen Gewinn zu schreiben. Man könne rote Zahlen im Gesamtjahr 2019 nicht mehr ausschließen, erklärte AUA-Finanzchef Wolfgang Jani Donnerstagfrüh in einer Aussendung. Die Rückkehr in die Gewinnzone will die Lufthansa-Tochter durch ein 90 Millionen Euro schweres Sparpaket schaffen. Über Details informiert das Unternehmen um 11.30 Uhr bei einer Pressekonferenz in Schwechat.

"Die Billigflieger-Schwemme und die gestiegenen Kerosinkosten drücken auf die Ticketpreise und somit auf unser Ergebnis", erklärte Jani. Der AUA-Vorstand verschärft deshalb seinen Sparkurs. Anstatt 30 Millionen Euro sollen nun die Personal- und Sachkosten bis Ende 2021 jährlich um 90 Millionen Euro gesenkt werden. Bisher nicht bestätigten Insiderinformationen zufolge könnten bis zu 500 Jobs gestrichen werden. Aktuell beschäftigt das Unternehmen 7.038 Mitarbeiter, vor einem Jahr waren es noch 7.104.

Gewinn brach um 85 Prozent ein

Nach neun Monaten ist der bereinigte operative Gewinn (Ebit) um 85 Prozent, von 110 auf 17 Millionen Euro, eingebrochen. In den Sommermonaten, dem dritten Quartal, lag das Ergebnis bei 70 Millionen Euro, um 33 Prozent unter dem des Vorjahreszeitraums. Während die Erlöse in den ersten drei Quartal um zwei Prozent auf 1,696 Milliarden Euro sanken, stiegen die Kosten um vier Prozent auf 1,679 Milliarden Euro. Die Kerosinrechnung alleine ist den Angaben zufolge heuer bisher um 47 Millionen Euro höher ausgefallen, das ist ein Anstieg um 14 Prozent.

Neben der der AUA legt die Lufthansa wegen des anhaltenden Gewinnschwunds auch bei der Brussels Airlines sowie im Frachtgeschäft ein Sparprogramm auf. Da das Marktumfeld immer schwieriger werde, müssten die Gesellschaften mit geringem Gewinn oder Verlust ihre Leistung verbessern, erklärte Finanzchef Ulrik Svensson am Donnerstag. Das Lufthansa -Ergebnis vor Steuern und Zinsen sank dem Vorjahreszeitraum um acht Prozent auf knapp 1,3 Milliarden Euro.

Ryanair will Nummer eins werden

Erschwert wird die Situation durch die aggressive Preispolitik der irischen Billigfluglinie Ryanair. Deren Chef Michael O'Leary will um jeden Preis die Nummer eins in Wien werden. Dafür nimmt er bei der österreichischen Tochterfluglinie Laudamotion auch hohe Verluste in Kauf.

"Wir werden weiter aggressiv wachsen", sagte O'Leary bei einer seiner Pressekonferenzen in Wien. Erst vor zwei Wochen legte er nach: Nächstes Jahr soll die Flotte in Wien nicht auf 16, sondern auf 19 Flugzeuge steigen. In fünf Jahren will O'Leary mit Laudamotion die AUA überholt haben.

Preiskampf in Wien

Der Preiskampf in Wien ist eine Folge der Pleite der einstigen Niki-Mutter Air Berlin. Nach den Insolvenzen 2017 haben mehrere Billigflieger versucht, das Erbe anzutreten, woraufhin ein Match zwischen dem Platzhirsch AUA und einer Handvoll Billigfluglinien wie Laudamotion, Level, EasyJet, Vueling und Wizz Air ausgebrochen ist. Die AUA versucht seither mit Kampfpreisen die Konkurrenz aus Wien zu vertreiben.

Die spanische Billigfluglinie Level, eine Tochtergesellschaft des British-Airways-Konzerns IAG, hat bei der Expansion in Wien bereits zurückgesteckt und Wachstum nach Amsterdam verlagert. Auch die Lufthansa-Billigschiene Eurowings zieht Flieger aus Wien ab.

Dass im Frühjahr 2018 so viele Billigfluglinien nach Wien gekommen sind, hängt auch mit einem neuen Tarifsystem des Wiener Flughafens zusammen. Der Airport hat nach der Niki-Pleite mit 1. Jänner 2018 ein neues Incentiveprogramm gestartet. Mit Rabatten von bis zu 100 Prozent im ersten Jahr auf das Landeentgelt für neue Strecken lockte der Flughafen Airlines nach Wien. (APA, red, 7.11.2019)