Packesel

Dass wir nach der Arbeit abends im Dunkeln nach Hause gehen, das hält jahreszeitenbedingt noch eine Weile an. Aber immerhin, mit dem Rucksack aus der Kollektion Openroad von Samsonite und Diesel (180/200 Euro) auf dem Rücken dürfte die nächste Straßenüberquerung kein Hindernis mehr sein. Das neongelbe Zippelement hinten ist nicht nur ein modischer Einfall des Jeansherstellers, es sorgt auch für Sichtbarkeit. Erhältlich ist die Businesskollektion, innen mit einer organisierten Fachaufteilung ausgestattet, in zwei Größen: als Laptop-Rucksack (15,6 Zoll) für Geschäftsmenschen und als Weekender-Modell (17,3 Zoll) für Weltenbummler. (Anne Feldkamp)

www.samsonite.at/samsonite-x-diesel





Schwertfische

Ziemlich spitz sind sie, diese Snack Piekser Sardinen (6er-Set 12,95 Euro) in Form von Fischskeletten. Sie haben das Zeug, den schnöden Plastikspießchen bei der nächsten Party die Schneid abzukaufen. Zunächst einmal, weil sie sowieso besser aussehen, dann, weil sie aus Metall und deswegen wasch- und wiederverwendbar sind und weil sie mit ihren zwei Spitzen die kleinen Häppchen auch sicher fixieren. So kann auch beim Aufgabeln in der Hitze des Gefechts ums kalte Büffet kein Malheur passieren. Zum Schluss das absolute Killerkaufargument: Sie kommen in einer besonders formschönen Verpackung – einer Sardinendose – daher. Die allein ist schon ein echter Hingucker. (Markus Böhm)

www.radbag.at





Krümelmonster

Die Weihnachtszeit ist eine Zeit für Bröseln aller Art. Also auch für Staubsauger aller Art. Neu am Markt ist der AEG-Handstaubsauger QX9 (ab 479,95 Euro), der eigentlich gar nicht wie ein solcher aussieht. Es handelt sich nämlich um ein Zwei-in-eins-Gerät, bei dem man den kleinen Akkusauger aus dem Aluminiumrahmen herausnehmen kann. Mit 76 Dezibel ist der QX9 der leiseste Akkusauger von AEG, der Lithium-Akku hält bis zu 55 Minuten, Leistungsstufen gibt es drei. Außerdem lässt sich die Saugbürste um 180 Grad drehen, eine Parkfunktion lässt den Sauger frei stehen. Aber erst wenn Brösel, Haar und Co im Staubbehälter gelandet sind. (Michael Hausenblas)

www.aeg.at





Glanzstück

Klar, in der dunklen Jahreszeit sorgen Reflektoren an der Kleidung für Sichtbarkeit im Straßenverkehr. Cool sehen die schimmernden Streifen aber selten aus. Ganz anders die Black Squid Jacket (895 Euro) von Vollebak. Auf dessen Oberfläche sind zwei Milliarden mikroskopisch kleiner Glaskugeln angebracht. Fällt Licht darauf, wird es in die Spektralfarben aufgesplittert zurückgeworfen. Ansonsten erscheint die Jacke schwarz. Inspirieren ließ man sich von der Haut des Tintenfisches. Das dreilagige Material ist wasser- sowie winddicht, dank Merino gefütterten Kragens, Reißverschlüssen an allen Taschen und Klettverschlüssen an den Manschetten ist die Jacke für Outdoorsport geeignet. (Michael Steingruber)

www.vollebak.com





Buntmacher

Ein Indoor-Regenbogen für alle und zu jeder Zeit: Mit dieser feinen Lampe mit lächelnder Wolke fürs Kinderzimmer sind Groß und Klein für kalte und graue Wintertage perfekt gewappnet. Denn auf Knopfdruck projiziert der Thumbs Up LED-Projektor (14,99 Euro) einen bunten Regenbogen auf jede helle Oberfläche. Mit ihren Abmessungen von 18 Zentimetern in der Höhe und Länge sowie einer Breite von zehn Zentimetern passt die freundliche Lampe gut aufs Nachtkasterl und ist ein Stimmungsaufheller in allen Farben des Regenbogens. Ob man an diesem Ende des Regenbogens womöglich einen Topf voller Gold auffindet, darüber verrät die Bedienungsanleitung allerdings nichts. (Nina Wessely)

www.design-3000.de

(RONDO, 11.12.2019)