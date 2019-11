Der Pass wurde am 15. Juni 1999 in der jugoslawischen Botschaft in Wien ausgestellt

Literaturnobelpreisträger Peter Handke war angeblich auch jugoslawischer Staatsbürger. Foto: APA / AFP / ALAIN JOCARD

Die Diskussion um Peter Handkes Nähe zum ehemaligen Jugoslawien reißt nicht ab und dürfte nun um eine Facette reicher werden: Der österreichische Schriftsteller, der am 10. Dezember den Literaturnobelpreis 2019 verliehen bekommt, hatte auch einen jugoslawischen Pass, das berichtet die Online-Plattform "The Intercept".

Der Pass wurde am 15. Juni 1999 in der Wiener Botschaft der Föderalen Republik Jugoslawiens ausgestellt. Eine Woche bevor Peter Handke seinen Pass erhalten hat, feierte sein Stück "Die Fahrt im Einbaum oder Das Stück zum Film vom Krieg" Premiere am Wiener Burgtheater. In diesem Stück kritisierte Handke die Kriegsverbrecherprozesse, kurz vor der Premiere war auch der jugoslawische Präsident Slobodan Milošević angeklagt worden. Handke selbst hielt im Jahr 2006 eine Rede auf Miloševićs Begräbnis, wegen der Handke Kritik erntete.

Bis vor kurzem sind Fotos des 1999 ausgestellten Passes im Handke-Archiv der Österreichischen Nationalbibliothek auffindbar gewesen. Diese sind aber mittlerweile von der entsprechenden Homepage der Bibliothek entfernt worden. Auf Nachfrage des STANDARD bestätigt der Leiter des Literaturarchivs der Österreichischen Nationalbibliothek, Bernhard Fetz, dass ein solches Foto online vorhanden war. Dieses stammte aus dem Privatarchiv des Salzburger Handke-Freundes Hans Widrich, in dessen Haus Handke acht Jahre lang lebte.

Foto kommt wieder online

Widrich begehrte jedoch am Mittwoch, dieses Foto von der Datenbank zu nehmen. Aus rechtlichen Gründen musste diesem Wunsch nachgegangen werden, heißt es aus der Nationalbibliothek. Fetz betont, dass alle anderen Dokumente aus öffentlichen Archiven oder mit entsprechender Vereinbarung weiterhin zugänglich sind, auch die umstrittenen Fotos Handkes in Srebrenica. Kurz nach der Anfrage sei mit Widrich Rücksprache gehalten worden: Dieser habe sich mit Handke abgestimmt und das Foto wieder freigegeben. In Kürze soll es wieder auf der Datenbank der Nationalbibliothek abrufbar sein, so Fetz.

Warum Handke zusätzlich zu seiner österreichischen Staatsbürgerschaft auch eine jugoslawische bekommen hat, ist unklar. Widrich sagte im "Intercept"-Bericht, dass Handke ihm einmal gesagt haben soll, dass er den Pass gebraucht hätte, um billiger in serbische Hotels einchecken zu können. (Laurin Lorenz, 7.11.2019)