Foto: ProSiebenSat1 Bernhard Eder

Tägliche Talkshows mit tageweise wechselnden Moderatoren – darunter Infochefin Corinna Milborn am Sonntag – kündigten die ProSiebenSat1Puls4-Chefs Markus Breitenecker und Stefanie Groiss-Horowitz Ende August im STANDARD-Gespräch für den gerade startendenden Nachrichtenkanal Puls 24 an. Nun kommt "Milborn" am Montag, erstmals am 11. November.

Ende August klangen Breitenecker und Groiss noch nach einem Gast – es werden aber jedenfalls Einzelgespräche: Am Montag beginnt "Milborn" mit

dem Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der gerade eine neue Wiener Förderung für Medieninnovationen präsentiert hat und im 2020 seine erste Landtags- und Gemeinderatswahl als Bürgermeister vor sich hat;

Melissa Yannis, kurdische Frauenaktivistin aus Tirol, die sich für Waisenkinder in Irak und Syrien engagiert;

Konrad Kramar, "Kurier"-Redakteur und Buchautor ("Neue Grenzen, offene Rechnungen") – eine "Reise durch Europa und seine unbewältigte Geschichte".

Erklärtes Ziel der Sendung: "In ausführlichen Einzelgesprächen werden politische und gesellschaftspolitische Themen erörtert, analysiert und hinterfragt. Gäste, die derzeit das Meinungsfeld in Österreich bestimmen, von aktiven PolitikerInnen bis hin zu WissenschaftlerInnen und ExpertInnen, erklären ihren aktuellen Standpunkt." (red, 7.11.2019)