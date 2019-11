Der Linzer IT-Dienstleister S&T AG konnte in den ersten neun Monaten des heurigen Jahres Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 25 Prozent auf 71,7 Mio. Euro, der Umsatz kletterte um 14 Prozent auf 753,2 Mio. Euro. Beim Auftragsbestand gab es ein Plus von 34 Prozent auf 815,2 Mio. Euro.

Cashflow gedreht

Gedreht wurde der operative Cashflow, und zwar von minus 19,9 auf plus 4,5 Mio. Euro. Daran seien die ersten positiven Effekte aus dem PEC-Programm bemerkbar, betonte S&T am Donnerstag in einer Aussendung. Die Sanierung und Integration der im Mai 2019 akquirierten Kapsch Railway Gruppe, mittlerweile firmierend unter Kontron Transportation, entwickle sich besser als geplant.

"Die Restrukturierungen sollen bis April 2020 umgesetzt sein und nachfolgend keine weiteren Kosten mehr anfallen. Der Vorstand der S&T AG erwartet bereits für das Geschäftsjahr 2020 für Kontron Transportation bei einem Umsatz von rund 100 Mio. Euro eine EBITDA Marge von etwa zehn Prozent", so S&T. (APA, 7.11.2019)